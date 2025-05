EUA poderão proibir o sistema Start Stop nos automóveis – mas porquê?

A tecnologia Start Stop, presente em muitos veículos modernos, está a ser fortemente contestada nos Estados Unidos. Com benefícios claros para o ambiente, assim como para. a carteira do consumidor, a dúvida é por que razão estará a administração Trump a colocar a tecnologia em check! Estará a caminho um recuo?

Com o regresso de Donald Trump à Casa Branca, inicia-se uma nova fase de desregulação, abrangendo áreas como a inteligência artificial e também regras ambientais aplicadas ao sector automóvel.

Um dos alvos é o sistema Start Stop, que desliga o motor automaticamente quando o carro está parado (por exemplo, num semáforo), reduzindo as emissões de CO₂.

O Start Stop em risco nos Estados Unidos

O chefe da Agência de Proteção Ambiental (EPA) publicou recentemente uma mensagem polémica, criticando o sistema Start/Stop, descrevendo-o como algo que “faz o carro morrer em cada semáforo para que as empresas recebam um troféu de participação na luta contra as alterações climáticas”.

Acrescentou ainda, como crítica à administração anterior, que “a EPA aprovou isto e toda a gente odeia, por isso vamos corrigir”. Mesmo que a tecnologia não venha a ser proibida formalmente, poderá perder os incentivos regulamentares que têm motivado os construtores a incluí-la nos seus modelos.

Uma tecnologia com popularidade em declínio

Até agora, os fabricantes têm sido encorajados a adotar o Start Stop graças aos créditos de carbono atribuídos. No entanto, tem existido resistência por parte de alguns condutores, que se queixam de atrasos no reacendimento do motor e de desgaste prematuro dos componentes.

Ainda assim, o sistema poderá manter algum interesse devido à poupança de combustível que proporciona — entre 7% e 26% em ambiente urbano, segundo testes da Newsweek e da Society of Automotive Engineers.