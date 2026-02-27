McMurtry inicia produção de um hipercarro capaz de circular de cabeça para baixo

Dez anos após a sua fundação, a irreverente equipa da McMurtry Automotive prepara-se para dar vida comercial ao hipercarro recordista Spéirling Pure. O modelo entra agora em produção numa nova unidade industrial em Wotton-under-Edge, em Inglaterra, estando a primeira entrega prevista para antes do final de 2026.

Este momento representa o culminar de uma década de desenvolvimento por parte desta pequena, mas altamente especializada, empresa de engenharia. O Spéirling foi sujeito a mais de 5.000 quilómetros de testes em protótipo e incorpora mais de 20 patentes, refletindo um nível de inovação pouco comum na indústria automóvel.

O fundador, Sir David McMurtry, falecido em 2024, não estará presente para assistir à saída das primeiras unidades de produção. O seu legado, contudo, será continuado pelos filhos e pelo cofundador da empresa.

Produção numa nova fábrica e ambição tecnológica

O Spéirling Pure será produzido numa nova instalação com cerca de 2.694 metros quadrados. Segundo a empresa, este espaço permitirá não só fabricar o modelo atual, como também expandir a gama de veículos nos próximos anos.

Paralelamente, a McMurtry está a criar uma nova divisão na sua sede em Gloucestershire com o objetivo de comercializar as suas tecnologias focadas em desempenho, nomeadamente ao nível de baterias, grupos motopropulsores elétricos e soluções avançadas de downforce.

McMurtry: um elétrico extremo com tecnologia inédita

O Spéirling Pure é uma máquina verdadeiramente singular. Trata-se de um monolugar 100% elétrico, com uma distância entre eixos extremamente curta, cerca de 3.815 mm. O elemento mais distintivo encontra-se na base do veículo: dois ventiladores capazes de atingir 23.000 rotações por minuto.

Estes ventiladores geram aproximadamente 2.000 kg de downforce, garantindo um nível de aderência praticamente sem precedentes. A força descendente é tal que permite, em teoria, que o automóvel circule invertido, sustentado pela sucção aerodinâmica.

Com 1.000 cavalos de potência provenientes do sistema elétrico, o Spéirling Pure atinge uma velocidade máxima de 305 km/h e acelera dos 0 aos 100 km/h em apenas 1,55 segundos. O desempenho resulta da combinação entre peso reduzido, cerca de 1.300 kg, elevada tração proporcionada pelo downforce e ausência de asas convencionais, que aumentariam o arrasto aerodinâmico.

Estes números já se traduziram em recordes no Goodwood Festival of Speed Hillclimb e em tempos superiores aos de monolugares de Fórmula 1 no circuito de testes do programa Top Gear.

Um brinquedo de pista para poucos

Quando a produção arrancar em pleno, o Spéirling Pure posicionar-se-á entre os automóveis de aceleração mais rápidos disponíveis para utilização em pista. O preço acompanha a exclusividade: cerca de 1,16 milhões de euros, antes de impostos e transporte.

Para os entusiastas que vivem para dias em circuito, as encomendas já podem ser efetuadas através do site da marca. A versão em tom azul-esverdeado destaca-se particularmente, sublinhando o caráter quase futurista deste hipercarro elétrico.