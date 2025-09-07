Carlo Acutis: o “influencer de Deus” será canonizado hoje

O jovem beato Carlo Acutis, conhecido como o “influencer de Deus” e considerado o primeiro santo millennial, será canonizado no próximo domingo, 7 de setembro de 2025, numa cerimónia presidida pelo Papa Leão XIV, em Roma.

De acordo com as informações, a canonização de Carlo Acutis será feita em conjunto com a de Pier Giorgio Frassati, outro jovem beato muito venerado pela Igreja Católica, e promete reunir milhares de fiéis de todo o mundo.

Carlo Acutis: um santo da era digital

Nascido em 1991 em Londres e criado em Milão, Carlo destacou-se desde cedo pelo seu talento para a informática. Utilizou a Internet para difundir a fé, criando uma exposição virtual dedicada aos milagres eucarísticos que se espalhou por todo o mundo.

Faleceu em 2006, com apenas 15 anos, vítima de uma leucemia fulminante. Desde então, a sua vida simples e dedicada à espiritualidade tem inspirado milhões de jovens, que veem nele um exemplo de santidade adaptado ao século XXI.

Com a canonização, Carlo Acutis tornar-se-á oficialmente o primeiro santo da geração millennial, reconhecido pela sua devoção e pelo uso inovador da tecnologia ao serviço da fé. Embora o título oficial de patrono da Internet pertença a São Isidoro de Sevilha, muitos fiéis já consideram Carlo como o santo protetor dos jovens, dos informáticos e dos utilizadores da Internet.