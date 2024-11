Quem foi Carlo Acutis, o “Influencer de Deus” que vai ser canonizado em 2025?

Há quem lhe chame o primeiro santo da era da internet. Carlo Acutis, um jovem entusiasta da tecnologia, morreu com 15 anos, mas o seu legado permanece bem vivo. A Igreja Católica vai proceder à sua canonização já em 2025.

Carlo Acutis: o padroeiro da Internet

Carlo Acutis, um jovem italiano nascido em Londres em 1991, está prestes a tornar-se o primeiro santo millennial da Igreja Católica. Conhecido como o "Influencer de Deus" e o "padroeiro da internet", Acutis será canonizado em abril de 2025, marcando um momento histórico para a Igreja e para a geração nascida entre o início dos anos 1980 e o final dos anos 1990.

Carlo nasceu a 3 de maio de 1991 em Londres, mas passou a maior parte da sua infância em Itália. Desde cedo, demonstrou uma devoção extraordinária à fé católica, combinada com um talento natural para a tecnologia. Acutis era um adolescente comum em muitos aspetos: gostava de jogar videojogos, tocar saxofone e jogar futebol.

No entanto, a sua vida espiritual era tudo menos comum. Aos sete anos, Carlo pediu para receber a primeira comunhão, um evento que marcou profundamente a sua vida espiritual. A partir daí, assistia à missa diariamente e rezava o terço regularmente. A sua devoção à Eucaristia tornou-se central na sua vida e no seu trabalho.

O legado digital

O que distinguiu Carlo Acutis foi a sua capacidade de unir a sua fé com as suas habilidades tecnológicas. Autodidata em programação, criou websites para organizações católicas e, mais notavelmente, uma base de dados online de milagres eucarísticos de todo o mundo.

Este projeto, iniciado apenas dias antes da sua morte, tornou-se o seu legado mais duradouro. O website, traduzido em várias línguas, serviu de base para exposições itinerantes e continua a ser uma ferramenta valiosa para a educação religiosa em todo o mundo.

A doença e a morte

Em 2006, aos 15 anos, Carlo foi diagnosticado com leucemia. Apesar da gravidade da doença, enfrentou-a com coragem e fé notáveis. Ofereceu o seu sofrimento pelo Papa e pela Igreja, demonstrando uma maturidade espiritual além da sua idade.

Faleceu a 12 de outubro de 2006 em Monza, Itália. As suas últimas palavras foram:

Estou feliz por morrer porque vivi a minha vida sem desperdiçar nem um minuto dela em coisas que não agradam a Deus.

O caminho para a santidade

O processo de canonização de Carlo Acutis começou em 2013, quando foi declarado "Servo de Deus" pelo Papa. Em 2020, foi beatificado após a verificação do primeiro milagre atribuído à sua intercessão: a cura milagrosa de uma criança brasileira que sofria de uma doença congénita.

O segundo milagre, confirmado este ano, envolveu a cura de uma estudante universitária em Florença que se recuperou de uma grave hemorragia cerebral. A mãe da estudante fez uma peregrinação ao túmulo de Acutis e deixou uma nota. No mesmo dia, a filha começou a respirar espontaneamente e, no dia seguinte, começou a mover-se e recuperou parte da fala.

A canonização de Carlo Acutis é significativa por várias razões. Ele será o primeiro santo nascido na era da internet e o primeiro millennial a ser canonizado. A sua história ressoa particularmente com os jovens, mostrando que a santidade é possível mesmo na era digital.

O Papa Francisco, um admirador de Acutis, vê a sua história como uma forma de a Igreja Católica se conectar melhor com as gerações mais jovens numa era digital. A canonização de Acutis é vista como uma oportunidade para inspirar os jovens a usar a tecnologia para fins espirituais e para o bem comum.

Impacto global

O impacto de Carlo Acutis continua a crescer. O seu corpo foi transferido para Assis, onde está exposto num santuário junto com outras relíquias ligadas a ele. Milhares de pessoas visitam o seu túmulo anualmente.

No Reino Unido, o Arcebispo de Birmingham estabeleceu a Paróquia do Beato Carlo Acutis, abrangendo igrejas em Wolverhampton e Wombourne. Uma estátua do futuro santo também foi erguida em Carfin Grotto, um santuário católico romano em Motherwell.

Carlo Acutis representa uma nova era de santidade, uma que abraça tanto a fé tradicional quanto as tecnologias modernas. A sua vida curta, mas impactante, serve como um testemunho poderoso de que a santidade é alcançável para todos, independentemente da idade ou da era em que vivemos.