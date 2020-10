Igreja beatifica jovem de 15 anos conhecido como o padroeiro da Internet

No mundo digital encontramos diariamente histórias incomuns, e esta é definitivamente uma delas. Um jovem italiano de 15 anos que faleceu de leucemia em 2006, foi beatificado pela Igreja neste passado sábado. A beatificação foi concedida uma vez que a Igreja reconheceu como milagre a cura a uma criança no Brasil que tocou nas roupas do jovem.

Até aqui, poderíamos estar a falar de uma situação como já aconteceram muitas outras. Mas o que diferencia este caso é que o jovem Carlo Acutis era conhecido como o ‘padroeiro da Internet’.

Carlo Acutis – o jovem beato conhecido como padroeiro da Internet

Chamava-se Carlo Acutis, nasceu em Londres, mas mudou-se depois para Itália com a sua família, e tinha 15 anos quando faleceu de Leucemia, em 2006.

Era conhecido como o ‘padroeiro da Internet’ uma vez que esta era uma das suas paixões, tendo dedicado muito do seu tempo a integrar a Igreja no mundo online. Era adepto do catecismo virtual e desenvolveu várias redes online para conseguir ligar mais de 10 mil paróquias.

Durante a adolescência passada em Milão, na Itália, Acutis criou um site dedicado à evangelização e catalogação dos milagres registados pela Igreja. E este foi um dos principais motivos pelo qual o apelidavam de ‘padroeiro da Internet’.

Pelos locais por onde passou, o jovem realizava sempre alguma atividade ligada à informática. Por exemplo, aos 14 anos ficou responsável pelo site da Paróquia de Santa Maria Segreta, em Milão e criou um novo site para o voluntariado do Instituto Leão XIII. Também desenvolveu o site da Pontifícia Academia Cultorum Martyrum.

De acordo com o Vaticano News, Acutis ajudava sempre os seus amigos com o computador e programas informáticos.

São muitos os atestados de reconhecimento de seus dotes informáticos e de sua total disponibilidade para ser colocada à disposição dos seus colegas de escola e qualquer outra pessoa que tivesse necessidade, incluindo familiares.

Vaticano News

De acordo com a sua mãe, Antonia Salzano “com um computador relativamente obsoleto, conseguiu alcançar milhares de pessoas em todos os continentes“, devido à sua personalidade e à forma como comunicava a sua fé.

Para além disso, como qualquer jovem comum, Carlo Acutis gostava de jogar futebol e videojogos.

Igreja beatifica Carlo Acutis

O jovem foi declarado beato em 2018 depois de ter sido reconhecido como milagre a cura que Acutis fez a uma criança do Brasil que sofria de uma doença grave. Segundo as informações, o milagre aconteceu em 2013 quando a criança tocou numa roupa que tinha sangue de Carlo.

Depois de ser considerado beato, os seus restos mortais foram transladados para Assis, onde o seu corpo se mantém praticamente intacto.

A cerimónia aconteceu neste sábado, dia 10 de outubro, na Basílica de São Francisco de Assis, em Itália, e foi transmitida pela Internet.