Burlas por Telefone? PSP revela os 9 métodos mais utilizados

As autoridades nacionais têm ajudado a criar literacia digital com o objetivo de alertar os portugueses para ameaças e burlas. Recentemente a PSP revelou os 9 métodos mais utilizados em burlas por telefone.

A PSP está atenta aos fenómenos criminais e tem focado especial atenção aos crimes de burla, nomeadamente praticados através de telefone. Têm-se revelado como métodos mais frequentes, ainda que em constante mutação, as seguintes 9 formas de burla por telefone:

1. Burla “Olá pai / Olá mãe”

Ao fazerem-se passar por familiar (normalmente filho), por mensagem via WhatsApp, solicitam pagamento para pagar uma suposta despesa inopinada e urgente.

2. Falso arrendamento

Perante um anúncio de arrendamento, a um preço bastante mais atrativo do que o habitual no mercado, é solicitado à vítima o pagamento do “sinal” do arrendamento fictício.

3. Pagamento por MB WAY

Normalmente são desencadeados na sequência de um anúncio online de venda de um artigo, em que o burlão solicita que o pagamento seja efetuado por MB WAY, dando ele próprio as instruções para o efeito, levando a que a vítima lhe forneça os códigos de acesso ao levantamento num ATM da quantia estabelecida no negócio.

4. Oferta de Emprego/Trabalho

É oferecido um emprego com ordenado atraente ou numa empresa conceituada, solicitando um pagamento adiantado.

5. Falso empréstimo

É anunciada uma empresa em que o requerente terá de pagar algumas taxas para concluir o processo.

6. Compra e venda de viaturas

é colocado um anúncio em plataformas online de compra e venda de viaturas, a um preço bastante atrativo e solicitando o pagamento para despesas.

7. Falso funcionário

O burlão apresenta-se como funcionário de uma instituição credenciada, solicitando pagamento conforme a situação.

8. Falso SMS de dívida

É enviado um SMS para a vítima alegando que a mesma tem uma dívida de um serviço, devendo efetuar o pagamento sob pena do serviço ser cortado.

9. Falso CEO – CEO Fraud

Consiste num contacto através do qual o burlão se faz passar por um responsável de uma empresa ou organização, solicitando a um funcionário dessa mesma empresa ou organização que proceda a um pagamento.

A PSP alerta a população para não fornecer dados pessoais considerados intransmissíveis e suspeitar sempre de quaisquer solicitações que tenham urgência, pressionando a um pagamento/transferência imediato.

As pessoas devem evitar fazer qualquer transferência monetária, principalmente para o nome de outra pessoa que não daquela com quem se está a estabelecer o negócio e suspeitar de qualquer transação aparentemente bastante rentável e vantajosa, segundo a PSP.