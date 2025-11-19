Google revela o Gemini 3 e desafia diretamente o ChatGPT 5.1

A Google revelou o Gemini 3, o seu modelo de IA mais avançado até à data. Mais poderoso do que nunca, compreende melhor textos, imagens e vídeos, automatiza tarefas complexas e supera todos os padrões de referência. Esta é a resposta lógica da gigante das pesquisas ao ChatGPT 5.1.

Tal como esperado, a Google apresentou o Gemini 3. Sem surpresas, a gigante descreve o Gemini 3 como o seu modelo mais inteligente e ambicioso até à data. Dois anos depois de ter apresentado a primeira versão da sua IA e apenas oito meses após a versão 2.5 Pro, a Google está a lançar uma terceira iteração, mais inteligente e poderosa.

Quais são as novidades do Gemini 3?

A Google especifica que o Gemini 3 se destaca principalmente pela sua compreensão multimodal melhorada. Em síntese, a IA é ainda melhor a compreender e gerar texto, imagens, sons, vídeos e até mesmo conteúdo 3D. O Gemini 3 apresenta um desempenho significativamente melhor ao combinar múltiplos tipos de dados. Este é um grande avanço em comparação com as versões anteriores.

Além disso, a nova versão do modelo oferece capacidades de raciocínio melhoradas . O Gemini 3 consegue resolver problemas mais complexos, analisar grandes quantidades de informação e compreender a verdadeira intenção por detrás de cada consulta do utilizador.

Note-se que a nova versão do Gemini suporta até 1 milhão de tokens para processar conversas ou documentos longos, facilitando a análise de grandes volumes de dados. A Google também destaca uma compreensão de contexto significativamente melhorada, permitindo que os utilizadores se expressem com instruções mais simples, sem deixarem de serem compreendidos pela IA.

IA mais avançado até à data

Esta IA destaca-se também na geração de código (SVG, JavaScript, etc.), na criação de interfaces dinâmicas e na automatização da produção de documentos. Semelhante ao ChatGPT Agent e ao Manus, o Gemini 3 destaca-se na automatização de tarefas. As novas ferramentas permitem automatizar tarefas complexas e a organização inteligente de e-mails e calendários.

O Gemini 3 está implementado em diversos produtos e plataformas da Google, incluindo a pesquisa online, a aplicação Gemini, ferramentas de desenvolvimento como o AI Studio, o Antigravity e a CLI do Gemini, bem como ferramentas de cloud empresarial como o Vertex AI e o Gemini Enterprise. Atualmente encontra-se em versão preview.

Google quer usar esta proposta em todo lado

Em detalhe, a Google está a lançar duas versões do Gemini 3. Além da versão Preview, a Google está a lançar a versão Deep Think, uma iteração concebida para oferecer um raciocínio melhorado. A Google afirma que esta versão consegue processar múltiplos tópicos em simultâneo. Atualmente disponível apenas para testadores selecionados, será implementada para todos os utilizadores nas próximas semanas.

No entanto, é de salientar que a Google ainda não anunciou uma nova versão do nano-banana, o seu gerador de imagens. Com o Gemini 3, a Google responde diretamente ao lançamento do ChatGPT 5.1, apresentado pela OpenAI há poucos dias.