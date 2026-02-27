Como hackers podem rastrear a localização do seu carro através dos pneus

Apesar da conveniência, os carros conectados podem trazer inseguranças, nomeadamente uma que hackers parecem ter aprendido a explorar. Com um dispositivo relativamente barato, é possível rastrear a localização de um carro através dos sensores de pressão dos pneus.

Incidentes de segurança recentes provaram que carros conectados podem ser rastreados e até roubados, através da exploração dos avançados sistemas de infotainment, chaves sem fios e até servidores na cloud das fabricantes.

Mais recentemente, um novo estudo deu a conhecer outra abordagem, que explora os sistemas que monitorizam eletronicamente a pressão dos pneus.

Hoje em dia, a maioria dos carros modernos já está equipada com um Sistema de Monitorização da Pressão dos Pneus (em inglês, TPMS), obrigatório em muitos países devido à sua contribuição para a segurança rodoviária.

Os investigadores da IMEDA Networks e de várias universidades europeias descobriram que os sensores de pneus transmitem, também, um número de identificação (ID) único através de sinais sem fios claros e não encriptados. Ou seja, qualquer pessoa próxima pode captar o sinal e reconhecer o mesmo carro mais tarde, precisando apenas de um recetor de rádio.

Atualmente, a maior parte do rastreio de veículos utiliza câmaras que necessitam de visibilidade direta para o carro. Contudo, o rastreio via TPMS é diferente: os sensores dos pneus enviam automaticamente sinais de rádio que passam através de paredes e veículos, permitindo que pequenos recetores sem fios escondidos os captem sem serem detetados.

Como cada sensor transmite um ID único fixo, o mesmo carro pode ser identificado repetidamente sem ser necessário ler a matrícula.

Esta facilidade torna o rastreio baseado em TPMS mais barato, mais difícil de detetar e mais complicado de evitar do que a vigilância por câmaras, representando uma ameaça maior à privacidade.

Os investigadores descobriram que dispositivos portáteis, com um custo de apenas 100 dólares, conseguem detetar os sinais a mais de 50 metros de distância.

Além disso, hackers poderiam montá-los usando antenas comuns e componentes Raspberry Pi, colocando-os discretamente ao longo de estradas para recolher sinais de veículos aquando da sua passagem.

Por que motivo rastrear o seu carro pode ser perigoso?

Ocultar os recetores em percursos conhecidos permitiria analisar o tráfego e conhecer rotinas diárias sem recorrer a câmaras, criando riscos significativos para a privacidade dos condutores.

Embora os identificadores únicos do TPMS sejam difíceis de discernir no trânsito, isolar o ID na residência de uma pessoa permitiria aos atacantes rastrear veículos específicos durante dias ou semanas, conforme citado.

Por exemplo, ladrões poderiam descobrir rotas e horários de camiões de entrega para identificar a melhor oportunidade para roubá-los. Em vez disso, poderiam estimar o peso da carga ao comparar leituras de pressão dos pneus com valores de referência para modelos específicos de veículos.

Indo além dos condutores comuns, este sistema poderia expor inadvertidamente dados de localização de veículos conduzidos por políticos, agentes de inteligência, militares, entre outros.