EUA começaram oficialmente a vender petróleo da Venezuela

Os Estados Unidos da América (EUA) concluíram a sua primeira venda de petróleo da Venezuela, avaliada em 500 milhões de dólares, conforme avançado por um funcionário do Governo norte-americano.

As relações internacionais dos EUA e da Venezuela estão ao rubro, há alguns meses, com o Presidente Donald Trump a delinear uma série de objetivos que, segundo ele próprio, justificam as ações de Washington no país sul-americano.

Após uma operação militar que resultou na captura do Presidente Nicolás Maduro em Caracas e na sua transferência para Nova Iorque para enfrentar acusações federais, Trump afirmou repetidamente que os EUA vão gerir a Venezuela, bem como os seus recursos, até que seja possível uma transição equilibrada.

Objetivos de Trump na Venezuela vão além do petróleo

Os objetivos oficiais falam numa combinação de combate ao narcotráfico, proteção dos interesses de segurança dos EUA e estabilização da economia venezuelana.

Contudo, muitos analistas observam que os planos incluem, também, a gestão direta dos importantes recursos petrolíferos do país, bem como a reconstrução da sua indústria energética sob a égide de empresas norte-americanas.

Para Trump, a situação venezuelana representa uma oportunidade estratégica para afirmar a liderança dos EUA que, poucos dias após a captura de Maduro, já começou a faturar com os recursos da Venezuela.

Executivos do setor energético relutantes em relação à Venezuela

Segundo Trump, na sexta-feira passada, a indústria petrolífera investiria pelo menos 100 mil milhões de dólares para reconstruir o setor energético devastado da Venezuela, embora não esteja claro de onde veio esse número, segundo a CNN.

De facto, os planos do governo de capitalizar o petróleo da Venezuela foram recebidos com ceticismo pelos executivos do setor energético dos EUA, na Casa Branca, na sexta-feira.

O diretor-executivo da ExxonMobil, Darren Woods, por exemplo, disse que "é inviável investir", uma vez que "há uma série de estruturas legais e comerciais que teriam de ser estabelecidas para sequer entendermos que tipo de retorno obteríamos com o investimento".

Com vários outros executivos a expressaram, também, relutância em fazer negócios no país latino-americano, Trump e os seus principais assessores saíram de uma reunião, na sexta-feira passada, sem nenhum compromisso significativo das empresas para investir milhares de milhões de dólares no país.

Primeira venda de petróleo da Venezuela rende $500 milhões aos EUA

Apesar disso, a porta-voz da Casa Branca, Taylor Rogers, deu conta, num comunicado emitido ontem, que "a equipa do Presidente Trump está a facilitar discussões positivas e contínuas com empresas petrolíferas que estão prontas e dispostas a fazer investimentos sem precedentes para restaurar a infraestrutura petrolífera da Venezuela".

Ainda na quarta-feira, a Reuters informou que o petróleo bruto venezuelano estava a ser vendido com desconto aos comerciantes em comparação com o petróleo concorrente de outros países, como o Canadá.

Entretanto, hoje, citando um funcionário do governo, a CNN avançou que os EUA concluíram a sua primeira venda de petróleo venezuelano, avaliada em 500 milhões de dólares. A mesma fonte revelou que são esperadas outras vendas de petróleo nos próximos dias e semanas.

