EUA começaram oficialmente a vender petróleo da Venezuela

  1. Mais um fernando says:
    15 de Janeiro de 2026 às 10:08

    É óbvio que estão a fazer isso para dar o dinheiro aos Venezuelanos e melhorar as suas condições de vida. Mesmo as petrolíferas americanas negaram-se a investir na Venezuela, por isso já estamos a ver o roubo…exploração…desculpem, uso do petróleo deles. Enquanto UE deviam negar-se totalmente à importação de petróleo / GPL dessa zona, para serem honestos com sanções a outros países. Condescendência com os EUA só traz impunidade façam o que façam.

  2. Cenas says:
    15 de Janeiro de 2026 às 10:17

    americano = gafanhoto

  3. Rui says:
    15 de Janeiro de 2026 às 10:23

    Não há nada como um bom benemérito que se prontifica a vender o que é de outros!!!!!!

    Vender algo alheio não é criminoso?
    Mas tb para quem quer tomar a Gronelãndia à força, já nada podemos esperar! Está a fazer exactamente igual ao putin!
    E os europeus que acordem para a vida, agora como sempre, quem é mais forte é quem dita as regras!!!!! Podem falar o que quiserem, mas quem tem melhor e mais quantidade de armamento são os americanos!!!!!

    • B@rão Vermelho says:
      15 de Janeiro de 2026 às 10:58

      Até já estão a reduzir as acusações ao Maduro e concederam perdão ao antigo presidente das Honduras condenado a 45 anos de prisão por trafico de droga, o Maduro tinha de ser retirado do poder, mas era continuar a asfixia Venezuela e ela acabava por cair de “Maduro”, é o velho problemas dos fanfarrões fortes com os fracos e fracos com os fortes, o Put In pode andar a destruir países que a culpa é do país invadido e não do invasor.

    • Luso says:
      15 de Janeiro de 2026 às 11:20

      Que venham.
      Já tenho 17 garrafas de água vazias à porta.
      E sim, estão todas carregadas com a tampa, para eles verem com quem se vêm meter.

  4. PJA says:
    15 de Janeiro de 2026 às 10:50

    Os Estados Unidos da América sempre tiveram momentos polémicos e menos corretos, mas nunca pensei ver comportarem-se como um estado criminoso, despeitador das leis internacionais e nacionais, desonesto e ameaçador, como as piores ditaduras. Tempos negros aproximam-se.

    • B@rão Vermelho says:
      15 de Janeiro de 2026 às 11:02

      Concordo plenamente, os tempos de paz e prosperidade estão a acabar, o que devia ser o adulto da sala passou a ser o garoto mal comportado e sem respeito pelos adultos, e o pior é que não está sozinho JD ainda consegue ser mais bronco e patético que o próprio Trump, se não fosse tão serio era caso para dizer que era só uma casa estragada.

      • AntiLeft says:
        15 de Janeiro de 2026 às 11:54

        Quais tempos de paz? Aqueles em que os Venezuelanos eram oprimidos e torturados? Ou aquela prosperidade em que a nacionalização das reservas fez o setor cair a pique e o povo nunca viu um dólar desse crude?

        Ahh e @PJA onde estavam essas leis internacionais enquanto o povo era roubado e oprimido?

    • AntiLeft says:
      15 de Janeiro de 2026 às 11:05

      O dinheiro será investido na Venezuela após o governo estabilizar, deixa-te de propagandas e dramatismos.

      Os venezuelanos nunca viram um dolar do petróleo e vocês nunca se preocuparam.

  5. AntiLeft says:
    15 de Janeiro de 2026 às 11:04

    Durante anos ninguém quis saber da Venezuela nem do petróleo, agora já estão todos preocupados…

    A Venezuela tendo das maiores reservas de crude, e com a criação da PDVSA ficaram totalmente nacionalizadas e o resultado está á vista, infrastrura debilitada e desatualizada.

    A gestão das reservas foi o que se viu, poderiam ser uma Arábia Saudita mas a má gestão e comunismo deixaram a população ainda pior.

    Os EUA vão reformular o setor e a indústria o que irá trazer capital para os Venezuelanos e claro para os EUA que estão a ter o trabalho e investimento.

    • Patinhas says:
      15 de Janeiro de 2026 às 11:35

      Amigo, aceitava que o seu vizinho lhe arrombasse a porta para lhe ir gerir melhor a dispensa e a carteira?

    • says:
      15 de Janeiro de 2026 às 11:37

      O que o regime tem a ver com isso?? O Chavez apareceu de para quedas, foi?? a PDVSA apareceu muito antes do CHAVEZ, agora pense porque raio mudaram de regime. Se a Arabia Saudita não dissessem que SIM a tudo aos States, hoje era outra Venezuela!!! Começou logo nos anos 70 com o acordo dos Petrodolares.

  6. says:
    15 de Janeiro de 2026 às 11:27

    Aqui esta um bom exemplo de onde o CAPITALISMO deu certo…. ao ponto de terem de ROUBAR recursos a outros países!!!! de rebolar a rir como ha cabeçorras que ainda defendem estas políticas!!!!

    • AntiLeft says:
      15 de Janeiro de 2026 às 11:37

      LOOOL Não é mais ao contrário? De como o comunismo deu errado? xD

      Maior reserva de crude, nacionalizaram a totalidade das reservas e ficou o setor uma desgraça?

      Poderiam ser uma Arábia Saudita mas não, entraram em desgraça. É o que acontece quando se nacionaliza as coisas….

  7. jorge santos says:
    15 de Janeiro de 2026 às 11:33

    Quem vende produto ROUBADO é ladrão e tem de ser condenado judicialmeente.
    Os EUA são agora oficialmente um estado CRIMINOSO.
    Não são só os CIGANOS que têm de cumprir a Lei!

  8. guilherme says:
    15 de Janeiro de 2026 às 11:54

    Os recursos dos Americanos já não chegam tem que roubar de outros países, agora Venezuela, amanhã Grenolandia, depois Canadá e depois Brasil…

    Tudo vai depender sempre de quem tem força para tomar os recursos dos outros.

