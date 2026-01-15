EUA começaram oficialmente a vender petróleo da Venezuela
Os Estados Unidos da América (EUA) concluíram a sua primeira venda de petróleo da Venezuela, avaliada em 500 milhões de dólares, conforme avançado por um funcionário do Governo norte-americano.
As relações internacionais dos EUA e da Venezuela estão ao rubro, há alguns meses, com o Presidente Donald Trump a delinear uma série de objetivos que, segundo ele próprio, justificam as ações de Washington no país sul-americano.
Após uma operação militar que resultou na captura do Presidente Nicolás Maduro em Caracas e na sua transferência para Nova Iorque para enfrentar acusações federais, Trump afirmou repetidamente que os EUA vão gerir a Venezuela, bem como os seus recursos, até que seja possível uma transição equilibrada.
Objetivos de Trump na Venezuela vão além do petróleo
Os objetivos oficiais falam numa combinação de combate ao narcotráfico, proteção dos interesses de segurança dos EUA e estabilização da economia venezuelana.
Contudo, muitos analistas observam que os planos incluem, também, a gestão direta dos importantes recursos petrolíferos do país, bem como a reconstrução da sua indústria energética sob a égide de empresas norte-americanas.
Para Trump, a situação venezuelana representa uma oportunidade estratégica para afirmar a liderança dos EUA que, poucos dias após a captura de Maduro, já começou a faturar com os recursos da Venezuela.
Executivos do setor energético relutantes em relação à Venezuela
Segundo Trump, na sexta-feira passada, a indústria petrolífera investiria pelo menos 100 mil milhões de dólares para reconstruir o setor energético devastado da Venezuela, embora não esteja claro de onde veio esse número, segundo a CNN.
De facto, os planos do governo de capitalizar o petróleo da Venezuela foram recebidos com ceticismo pelos executivos do setor energético dos EUA, na Casa Branca, na sexta-feira.
O diretor-executivo da ExxonMobil, Darren Woods, por exemplo, disse que "é inviável investir", uma vez que "há uma série de estruturas legais e comerciais que teriam de ser estabelecidas para sequer entendermos que tipo de retorno obteríamos com o investimento".
Com vários outros executivos a expressaram, também, relutância em fazer negócios no país latino-americano, Trump e os seus principais assessores saíram de uma reunião, na sexta-feira passada, sem nenhum compromisso significativo das empresas para investir milhares de milhões de dólares no país.
Primeira venda de petróleo da Venezuela rende $500 milhões aos EUA
Apesar disso, a porta-voz da Casa Branca, Taylor Rogers, deu conta, num comunicado emitido ontem, que "a equipa do Presidente Trump está a facilitar discussões positivas e contínuas com empresas petrolíferas que estão prontas e dispostas a fazer investimentos sem precedentes para restaurar a infraestrutura petrolífera da Venezuela".
Ainda na quarta-feira, a Reuters informou que o petróleo bruto venezuelano estava a ser vendido com desconto aos comerciantes em comparação com o petróleo concorrente de outros países, como o Canadá.
Entretanto, hoje, citando um funcionário do governo, a CNN avançou que os EUA concluíram a sua primeira venda de petróleo venezuelano, avaliada em 500 milhões de dólares. A mesma fonte revelou que são esperadas outras vendas de petróleo nos próximos dias e semanas.
É óbvio que estão a fazer isso para dar o dinheiro aos Venezuelanos e melhorar as suas condições de vida. Mesmo as petrolíferas americanas negaram-se a investir na Venezuela, por isso já estamos a ver o roubo…exploração…desculpem, uso do petróleo deles. Enquanto UE deviam negar-se totalmente à importação de petróleo / GPL dessa zona, para serem honestos com sanções a outros países. Condescendência com os EUA só traz impunidade façam o que façam.
americano = gafanhoto
Um grande e poderoso gafanhoto.
Não há nada como um bom benemérito que se prontifica a vender o que é de outros!!!!!!
Vender algo alheio não é criminoso?
Mas tb para quem quer tomar a Gronelãndia à força, já nada podemos esperar! Está a fazer exactamente igual ao putin!
E os europeus que acordem para a vida, agora como sempre, quem é mais forte é quem dita as regras!!!!! Podem falar o que quiserem, mas quem tem melhor e mais quantidade de armamento são os americanos!!!!!
Até já estão a reduzir as acusações ao Maduro e concederam perdão ao antigo presidente das Honduras condenado a 45 anos de prisão por trafico de droga, o Maduro tinha de ser retirado do poder, mas era continuar a asfixia Venezuela e ela acabava por cair de “Maduro”, é o velho problemas dos fanfarrões fortes com os fracos e fracos com os fortes, o Put In pode andar a destruir países que a culpa é do país invadido e não do invasor.
Que venham.
Já tenho 17 garrafas de água vazias à porta.
E sim, estão todas carregadas com a tampa, para eles verem com quem se vêm meter.
Os Estados Unidos da América sempre tiveram momentos polémicos e menos corretos, mas nunca pensei ver comportarem-se como um estado criminoso, despeitador das leis internacionais e nacionais, desonesto e ameaçador, como as piores ditaduras. Tempos negros aproximam-se.
Concordo plenamente, os tempos de paz e prosperidade estão a acabar, o que devia ser o adulto da sala passou a ser o garoto mal comportado e sem respeito pelos adultos, e o pior é que não está sozinho JD ainda consegue ser mais bronco e patético que o próprio Trump, se não fosse tão serio era caso para dizer que era só uma casa estragada.
Quais tempos de paz? Aqueles em que os Venezuelanos eram oprimidos e torturados? Ou aquela prosperidade em que a nacionalização das reservas fez o setor cair a pique e o povo nunca viu um dólar desse crude?
Ahh e @PJA onde estavam essas leis internacionais enquanto o povo era roubado e oprimido?
O dinheiro será investido na Venezuela após o governo estabilizar, deixa-te de propagandas e dramatismos.
Os venezuelanos nunca viram um dolar do petróleo e vocês nunca se preocuparam.
Durante anos ninguém quis saber da Venezuela nem do petróleo, agora já estão todos preocupados…
A Venezuela tendo das maiores reservas de crude, e com a criação da PDVSA ficaram totalmente nacionalizadas e o resultado está á vista, infrastrura debilitada e desatualizada.
A gestão das reservas foi o que se viu, poderiam ser uma Arábia Saudita mas a má gestão e comunismo deixaram a população ainda pior.
Os EUA vão reformular o setor e a indústria o que irá trazer capital para os Venezuelanos e claro para os EUA que estão a ter o trabalho e investimento.
Amigo, aceitava que o seu vizinho lhe arrombasse a porta para lhe ir gerir melhor a dispensa e a carteira?
O que o regime tem a ver com isso?? O Chavez apareceu de para quedas, foi?? a PDVSA apareceu muito antes do CHAVEZ, agora pense porque raio mudaram de regime. Se a Arabia Saudita não dissessem que SIM a tudo aos States, hoje era outra Venezuela!!! Começou logo nos anos 70 com o acordo dos Petrodolares.
Aqui esta um bom exemplo de onde o CAPITALISMO deu certo…. ao ponto de terem de ROUBAR recursos a outros países!!!! de rebolar a rir como ha cabeçorras que ainda defendem estas políticas!!!!
LOOOL Não é mais ao contrário? De como o comunismo deu errado? xD
Maior reserva de crude, nacionalizaram a totalidade das reservas e ficou o setor uma desgraça?
Poderiam ser uma Arábia Saudita mas não, entraram em desgraça. É o que acontece quando se nacionaliza as coisas….
Quem vende produto ROUBADO é ladrão e tem de ser condenado judicialmeente.
Os EUA são agora oficialmente um estado CRIMINOSO.
Não são só os CIGANOS que têm de cumprir a Lei!
Os recursos dos Americanos já não chegam tem que roubar de outros países, agora Venezuela, amanhã Grenolandia, depois Canadá e depois Brasil…
Tudo vai depender sempre de quem tem força para tomar os recursos dos outros.