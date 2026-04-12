Porque nunca nos esquecemos de como é andar de bicicleta?

De facto é um caso curioso e, em Portugal, usamos muito esta expressão: “é como andar de bicicleta”... nunca se esquece. E não é apenas um ditado popular. Tem uma base científica sólida. A capacidade de manter essa habilidade durante décadas está ligada ao modo como o cérebro armazena certos tipos de memória.

Memória que não exige pensar

Andar de bicicleta não depende da memória tradicional, aquela que usamos para recordar factos ou datas. Trata-se de memória procedimental, um tipo de memória de longo prazo que guarda competências motoras e hábitos.

Este tipo de memória funciona de forma automática. Ou seja, não precisamos de pensar conscientemente em cada movimento. O cérebro executa a sequência por nós, quase como um “piloto automático”.

Os humanos têm três tipos distintos de memória de longo prazo, explica ele, cada um processado, armazenado e acedido através de diferentes vias no cérebro. 1 - A memória semântica é a forma como armazenamos informação e factos que nos permitem navegar no mundo: saber utilizar objetos e ferramentas como torradeiras e chaves de fendas, ou conhecer as diferenças entre gatos e cães. 2 - A memória episódica diz respeito a memórias de longo prazo específicas da pessoa que viveu a experiência, como um primeiro beijo. 3 - Por fim, a memória procedimental permite-nos reter o conhecimento de tarefas que se tornam naturais e automáticas, como tocar guitarra e, sim, andar de bicicleta. (Aquilo a que chamamos memória muscular é um tipo de memória procedimental, embora esta seja um termo mais abrangente. Toda a memória muscular é procedimental, mas nem toda a memória procedimental é memória muscular.)

O papel da repetição

Aprender a andar de bicicleta exige prática. Essa repetição cria e reforça ligações neuronais, tornando o movimento cada vez mais eficiente.

Com o tempo, a tarefa deixa de exigir esforço consciente. É por isso que alguém pode passar anos sem andar de bicicleta e, ainda assim, retomar a habilidade em poucos minutos.

O cérebro protege estas memórias

Há também uma explicação biológica. A memória procedimental está associada a estruturas como os gânglios da base, zonas profundas do cérebro que tendem a ser mais resistentes a danos e alterações.

Isto ajuda a explicar por que razão estas competências são mais difíceis de esquecer do que memórias “normais”.

Um equilíbrio aprendido, não explicado

Curiosamente, a maioria das pessoas não consegue explicar como anda de bicicleta. Isso acontece porque o cérebro não guarda uma “teoria”, mas sim um conjunto de movimentos ajustados automaticamente.

Manter o equilíbrio envolve pequenas correções constantes no guiador e na postura, algo que aprendemos de forma intuitiva e não verbal.

Então nunca se esquece mesmo?

Na prática, quase nunca. A memória pode enfraquecer ligeiramente com o tempo, mas a base mantém-se. Bastam alguns minutos para o cérebro “reativar” o padrão aprendido.

Em suma, andar de bicicleta não é apenas uma habilidade. É um exemplo claro de como o cérebro humano transforma repetição em automatismo, criando memórias que resistem ao tempo.