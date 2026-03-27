Anda de comboio? Este mapa mostra-lhe todos os comboios da CP em tempo real

Para quem anda de comboio em Portugal, a experiência nem sempre é previsível, com os atrasos da Comboios de Portugal (CP) a adicionarem uma camada de stress ao dia a dia de muitas pessoas. Neste contexto, há um mapa que pode ser particularmente útil.

Entre ligações apertadas, alterações de via à última hora e informação que nem sempre chega de forma clara, não é raro perder-se o "fio à meada" de uma viagem de comboio, em Portugal.

De facto, apesar de a rede da CP estar a evoluir, os atrasos são frequentes, especialmente nos percursos mais longos, durante os quais bastam pequenos constrangimentos para provocar chegadas bastante depois do horário previsto.

Para passageiros frequentes, isto pode significar stress adicional, incerteza e dificuldade em perceber exatamente onde está o comboio ou o que esperar a seguir.

Mapa interativo procura ajudar passageiros da CP

A responder a um cenário que pode ser caótico, um utilizador do Reddit partilhou uma solução. Chama-se Train Tracker e está disponível aqui. É um projeto independente, que permite visualizar os comboios da CP num mapa em tempo real.

Apesar de a CP permitir saber a localização de cada comboio, o criador do projeto, Rui Costa, contou que a grande vantagem do Train Tracker é permitir "visualizar de uma forma rápida, intuitiva e transparente a informação sobre partida/chegada de determinado comboio".

O filho vem no comboio da universidade para a cidade onde reside e os pais que o vão buscar à estação acompanham o comboio pela minha aplicação e têm noção de quando necessitam realmente de estar presentes na estação, mesmo com o comboio a circular com atrasos.

Exemplificou, numa troca de mensagens privadas com a revista SÁBADO, no Reddit.

A ideia é semelhante a plataformas como o FlightRadar, mas aplicada à ferrovia portuguesa, dando aos utilizadores uma forma mais visual e intuitiva de acompanhar a circulação dos comboios pelo país.

A plataforma recorre a dados públicos, ou parcialmente acessíveis, da CP, transformando essa informação num mapa interativo. Através dele, é possível ver a posição aproximada dos comboios, as linhas em que circulam e, em alguns casos, detalhes adicionais sobre o serviço.

Desta forma, a experiência torna-se particularmente interessante para quem usa o comboio com frequência, ou mesmo para aqueles que têm apenas curiosidade relativamente à rede ferroviária.

Numa próxima versão, Rui Costa avançou, à mesma revista, que irá incluir "a Fertagus com localização aproximada".

Apesar de útil, importa ressalvar que não se trata de um serviço oficial da CP. Por isso, como depende de dados que nem sempre são completos ou atualizados em tempo real, podem ocorrer lapsos de informação, como comboios que não aparecem no mapa ou informações com algum desfasamento.

Ainda assim, como ferramenta complementar, o Train Tracker destaca-se pela utilidade e pelo carácter inovador.

Para explorar, acompanhar percursos ou perceber melhor como funciona a rede ferroviária nacional, acaba por ser uma solução prática e bastante apelativa, sobretudo para entusiastas e utilizadores regulares.