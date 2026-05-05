WhatsApp removeu uma das suas funcionalidades mais importantes

A Meta sempre ajustou o WhatsApp para as tecnologias e as ideias que perseguia. A prova disso foram os avatares que muitos tempo estiveram disponíveis. Isso muda agora e a em breve vão realizar uma limpeza e remover esta opção que tinham há vários anos.

WhatsApp começa a perder uma funcionalidade única

O WhatsApp está constantemente a adicionar novas funcionalidades e a modificar a sua aplicação para torná-la mais útil. Mas, por vezes, a plataforma decide remover funcionalidades que não funcionam corretamente ou que simplesmente ninguém utiliza. Foi o que aconteceu com esta funcionalidade, que foi introduzida em 2022 e que, agor vai desaparecer.

Tal como foi noticiado pelo WABetaInfo, o WhatsApp está a remover a possibilidade de criar e utilizar avatares como fotos de perfil tanto no iOS como no Android. Esta funcionalidade foi introduzida quando a Meta demonstrava grande interesse por avatares virtuais e pelo metaverso, mas nunca chegou a conquistar os utilizadores. A empresa retirou o recurso por ser pouco utilizado.

O fim do suporte aos avatares no WhatsApp será gradual. Primeiro, a plataforma de mensagens irá remover a funcionalidade que permite aos utilizadores criar avatares e, posteriormente, a possibilidade de editar avatares já existentes. De facto, o WhatsApp está a exibir a alguns utilizadores uma mensagem indicando que "já não poderá editar o seu avatar" e que também será removido da sua fotografia de perfil em breve, marcando o passo final para o desaparecimento completo dos avatares do WhatsApp.

Meta parece querer acabar com os avatares

Por outro lado, poder-se-á continuar a utilizar os stickers dos avatares se esiverem guardado anteriormente, mas não se poderá criar novos. O WhatsApp também está a remover o atalho para estes stickers das conversas. Em qualquer caso, quem tiver um avatar na sua fotografia de perfil, não precisa de fazer nada, pois será automaticamente removido. O avatar será substituído pela fotografia de perfil que selecionou.

Esta, porém, não é a única mudança que o WhatsApp está a implementar na sua aplicação. A rede social está a lançar um novo design Liquid Glass no iOS, que afeta menus e botões, além da interface geral do chat. A partir de agora, as conversas terão elementos transparentes e com efeito de vidro, juntamente com novas animações para se adaptarem ao iOS 26.

A atualização Liquid Glass para o WhatsApp está a ser lançada gradualmente. Atualmente, apenas um pequeno número de utilizadores possui o novo design nas suas contas. É uma actualização silenciosa que pode demorar algumas semanas a chegar a todos, embora existam alguns truques para a obter mais rapidamente. Um deles é atualizar a aplicação WhatsApp para a versão mais recente, enquanto que para outros, simplesmente reiniciar o telefone funciona.