Aeroporto: porque passam uma tira de papel nas mãos de alguns passageiros?

Notícias

Autor: Ana Sofia Neto

  1. To zé says:
    12 de Agosto de 2025 às 10:54

    Já me aconteceu em Itália e deu falso positivo por duas vezes. Só à terceira é que deu negativo já estava a ver que ia de cana.

  2. Zé Fonseca A. says:
    12 de Agosto de 2025 às 11:04

    Não deve ser muito aleatório, nunca me aconteceu em país nenhum

    • Bruno says:
      12 de Agosto de 2025 às 12:02

      O facto de nunca te ter acontecido é sinal que não é aleatório? Bravo Einstein…. também deves então achar que o euromilhões não é aleatório (parto do princípio que nunca te saiu o 1ª prémio).

      • RuiRuelas says:
        12 de Agosto de 2025 às 12:24

        Ai tu não sabias como o mundo funciona? Passa tudo pela aprovação do senhor doutor Zé Fonseca A.

      • Zé Fonseca A. says:
        12 de Agosto de 2025 às 12:32

        tendo em conta o meu histórico de viagens e histórico de países visitados teria sido alvo, quando fui viver para os EUA era recorrentemente barrada a minha entrada antes de ter visto de residência, devido ao meu histórico de viagens, e nem assim nunca me fizeram nenhuma avaliação destas.. por isso digo que não será aleatório, sou branco, bonito, visto-me bem e viajo em executiva, nos aeroportos lá fora passo na segurança em zona prioritária sem filas, tudo isso pesa

        • PAULO PEDROSO says:
          12 de Agosto de 2025 às 13:11

          Eras barrada ou barrado ? não deves ter viajado muito, já fiz algumas viagens e já fiz o teste umas duas ou três vezes, é simplesmente random 🙂

    • naodou says:
      12 de Agosto de 2025 às 12:16

      Ja me aconteceu a mim em LX e na Belgica todas as malas que passavam eram abertas para passar o pano

    • outro_chegano says:
      12 de Agosto de 2025 às 12:44

      pois, e a mim acontece-me sempre … ainda ontem vim de nantes e, obviamente, fui novamente testado … devo ter cara de terrorista 😉 😉 😉

  3. says:
    12 de Agosto de 2025 às 12:52

    Pensava que era para me limpar as mãos depois de ter comido uma sandes de presunto e queijo. Não querem gordura nos aviões. Afinal está explicado.

