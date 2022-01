Há novidades acerca do veículo lunar que a Toyota está a desenvolver com a JAXA

A corrida espacial está a estimular as agências espalhadas pelo mundo. No entanto, parece estar a fazer mais do que isso. A Toyota está a trabalhar com a agência espacial japonesa num veículo que servirá para explorar a superfície lunar. Já há novidades acerca dele.

O lançamento do Lunar Cruiser está previsto para o final da década.

A Toyota juntou-se à Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) para o desenvolvimento de um veículo para explorar a superfície lunar. O objetivo deste passa por ser uma forma de ajudar a cumprir a ambição de colocar pessoas na Lua até 2040. De acordo com os funcionários da empresa, Marte também faz parte dos planos.

O veículo a ser desenvolvido pela Toyota e pela agência espacial do Japão chama-se Lunar Cruiser, em homenagem ao Toyota Land Cruiser, e o seu lançamento está previsto para o final da década.

Conforme revelou Takao Sato, responsável pelo Lunar Cruiser na Toyota Motor Corp., o veículo baseia-se na ideia de que as pessoas podem comer, trabalhar, dormir e comunicar em segurança fora da Terra.

Vemos o espaço como uma área para a nossa transformação única num século. Ao irmos para o espaço, poderemos ser capazes de desenvolver telecomunicações e outras tecnologias que se revelarão valiosas para a vida humana.

Disse Takao Sato ao Associated Press.

Toyota aposta no espaço

Para concretizar o veículo ideal, a Toyota contratou a Gitai Japan Inc., que desenvolveu um braço robótico para o Lunar Cruiser. Aquele deverá realizar tarefas relacionadas com inspeção e manutenção. A ponta do braço robótico pode ser alterada, adotando diferentes ferramentas consoante a necessidade – desde escavação, elevação e limpeza.

Na opinião do CEO da Gitai Sho Nakanose, trabalhar no espaço implica grandes custos e representa muitos perigos para os astronautas. Portanto, para si, os robôs são muito úteis.

Da mesma forma, o engenheiro da Toyota, Shinichiro Noda, revelou estar entusiasmado com o projeto lunar, uma vez que permitirá que a Toyota continue a servir os seus clientes. Mais do que isso, a chegada à Lua permitirá a recolha de valiosos recursos que poderão ser usados na Terra.

Enviar os nossos carros para a Lua é a nossa missão. A Toyota tem veículos em quase todo o lado […] trata-se de levar os nossos carros para um lugar onde nunca estivemos.

Explicou Noda.

