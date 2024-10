Apple está muito atrasada na IA e até os seus funcionários reconhecem esta situação

A Apple está a preparar todas as suas armas para ter a IA pronta e acessível a todos. Esta novidade chega com o iOS 18, mas está ainda longe do que outros oferecem. Fica claro que a Apple está atrasada neste campo e até os funcionários da empresa têm noção disso, algo que não se esperava.

Apple está muito atrasada na IA

Nos últimos cinco anos, embora todas as grandes empresas tecnológicas de todo o mundo tenham feito progressos significativos na inteligência artificial, foi dito que a empresa de tecnologia de renome mundial Apple demorou muito e chegou muito tarde com a sua proposta Apple Intelligence. Parece que a gigante tecnológica global e os seus funcionários não estão longe desta ideia.

Declarações recentes de responsáveis ​​da Apple revelaram a posição atual da gigante tecnológica em inteligência artificial. De acordo com informações partilhadas por Mark Gurman, conhecido como um dos mais próximos da Apple, fontes internas confirmam que a tecnologia de IA da Apple está significativamente atrasada face aos seus concorrentes.

A pesquisa interna da empresa mostra que o seu sistema de IA, chamado Apple Intelligence, tem em falta o fator surpresa esperado quando comparado com as tecnologias oferecidas pelos seus concorrentes. Especificamente, as comparações com o ChatGPT da OpenAI revelam que o ChatGPT produz resultados 25% mais precisos e responde a mais 30% de perguntas do que a nova Siri.

Apple Intelligence está a chegar

Para suprir esta lacuna, a Apple segue uma estratégia interessante. A empresa prevê oferecer suporte de IA mais avançado aos seus utilizadores, integrando o ChatGPT nos seus sistemas operativos por meio de uma versão modificada. Isso acontecerá graças a uma parceria estratégica estabelecida com a OpenAI.

O suporte ao Apple Intelligence está a ser preparado para a série iPhone 16, Macs e série iPad, incluindo o iPad mini 7 anunciado na semana passada. Espera-se que os primeiros recursos de IA cheguem a estes dispositivos na próxima semana. Os planos da Apple incluem o iPhone SE 4, que será lançado em março. Há ainda relatos de um iPad de entrada de gama com suporte de IA, a ser lançado no final do ano.

Curiosamente, e sobre este tema, Tim Cook veio já a público defender a empresa. Segundo as suas palavras numa entrevista, não existe problema para a Apple chegar tarde à IA. Garante que “estamos perfeitamente bem em não ser os primeiros”. Não querem ser os primeiros, mas os melhores: "se só pudermos fazer um, não há dúvidas por aqui. Se falar com 100 pessoas, 100 delas dir-lhe-ão: trata-se de ser o melhor."