10 funcionalidades ocultas do windows 11 que facilitarão a sua vida

O Windows 11 trouxe uma série de melhorias, e além das mudanças mais visíveis, existem funcionalidades menos conhecidas que podem fazer uma grande diferença na sua experiência de utilização. Neste artigo, vamos explorar essas funcionalidades e como elas podem facilitar o seu dia a dia. Aproveite ao máximo o Windows 11 e, se ainda não atualizou, considere fazê-lo.

Sem dúvida, o Windows 11 oferece uma série de melhorias e funcionalidades que, embora nem sempre visíveis à primeira vista, podem simplificar bastante o seu dia a dia.

Com pequenos ajustes e o uso de algumas ferramentas incorporadas, este sistema pode otimizar a sua produtividade e segurança. Se ainda não atualizou para esta versão, considere obter uma chave para Windows 11 e usufruir de uma experiência de utilização mais completa e integrada.

Exploração rápida do Explorador de Ficheiros

Com o Windows 11, a navegação no Explorador de Ficheiros tornou-se mais eficiente.

Use os atalhos "Alt + D" para aceder rapidamente à barra de endereço e "Ctrl + Shift + N" para criar novas pastas.

Estes atalhos simples facilitam a organização de ficheiros.

Snap Layouts para multi tarefas

Os Snap Layouts são ideais para quem trabalha com várias janelas abertas.

Ao passar o cursor sobre o botão de maximizar de qualquer janela, pode escolher um layout para organizar o ecrã com até quatro janelas. Esta funcionalidade é perfeita para maximizar a produtividade sem perder o controlo do espaço de trabalho.

Widgets personalizáveis

Os widgets no Windows 11 permitem-lhe aceder rapidamente a notícias, meteorologia, calendário e outras informações.

Personalize-os para que mostrem apenas o que realmente interessa. Para aceder, clique no ícone de widgets na barra de tarefas ou use o atalho "Win + W".

Barra de Ferramentas Rápida para Apps Favoritas

Agora pode fixar as suas aplicações mais utilizadas na barra de tarefas e reordená-las conforme as suas necessidades. Esta personalização é essencial para quem valoriza a rapidez de acesso aos programas mais usados.

Proteção reforçada com Windows Hello

Para segurança adicional, o Windows Hello permite que use o reconhecimento facial ou de impressões digitais para desbloquear o seu dispositivo. Esta funcionalidade é prática e reduz o risco de invasões, sendo uma opção segura para proteger dados sensíveis.

Modo de Economia de energia melhorado

Com o novo modo de economia de energia, o Windows 11 ajuda a prolongar a duração da bateria em dispositivos móveis.

Aceda a esta funcionalidade nas Definições de Energia e Bateria e configure-a para reduzir o consumo sem comprometer o desempenho.

Modo Concentração para maior produtividade

O Modo Concentração é uma ferramenta útil para evitar distrações. Ao ativá-lo, o Windows limita notificações e silencia alertas de apps.

Para quem deseja concentrar-se em tarefas importantes, esta funcionalidade é um recurso valioso. Pode ativá-lo nas Definições de Notificações.

Menu de Contexto Moderno

O menu de contexto do Windows 11 foi redesenhado para uma experiência mais limpa e rápida. Com ícones simplificados e uma organização intuitiva, o acesso às opções mais comuns, como copiar, colar ou partilhar, está mais acessível do que nunca.

Controlo de permissões de Apps

O Windows 11 oferece um controlo detalhado sobre as permissões das apps, permitindo que configure quais aplicações podem aceder ao seu microfone, localização, câmaras e outros recursos.

Aceda a estas opções em "Definições > Privacidade e Segurança" e ajuste conforme necessário.

Ferramenta de captura melhorada

A nova Ferramenta de Captura facilita a captura de ecrã. Agora, pode capturar janelas específicas ou áreas personalizadas e, de seguida, editar e anotar as capturas diretamente.

O atalho "Win + Shift + S" é a forma mais rápida de aceder a esta funcionalidade.

