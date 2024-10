Apple lança nova atualização de firmware para vários modelos dos AirPods

Os AirPods ganharam uma nova vida com a integração deste acessório numa linha de equipamentos que podem ajudar a monitorizar a saúde auditiva dos utilizadores. Não tenhamos dúvidas que é um ponto forte. Mas ainda há mais a fazer no que toca à qualidade do hardware. Para isso, a empresa lança agora novo firmware para vários modelos que descrevemos a seguir.

Melhorias e correções de bugs nos AirPods

A Apple está a lançar hoje uma nova versão de firmware para três dos seus modelos de AirPods: AirPods Pro 1, AirPods 2, AirPods Max (Lightning) e AirPods 3. Segundo algumas informações, este update tem a ver com correção de bugs detetados nos modelos citados.

Esta atualização aumenta a versão de firmware dos AirPods 1, AirPods 2, AirPods Max e AirPods 3 de 6A326 para 6F21.

Aqui está um resumo das versões atuais do firmware de cada um dos modelos de AirPods da Apple:

AirPods Pro (Lightning e USB-C) (2ª geração): 7A305

AirPods Pro (1ª geração): 6F21

AirPods 4 com cancelamento ativo de ruído: 7A304

AirPods 4: 7A304

AirPods (3ª geração): 6F21

AirPods (2ª geração): 6F21

AirPods Max (USB-C): 7A291

AirPods Max (Lightning): 6F21

AirPods (1ª geração): 6.8.8

Como verificar a versão do firmware dos auscultadores

Para verificar a versão do firmware dos AirPods:

Abra a aplicação Definições no iPhone; Navegue até ao menu Bluetooth; Localize os seus AirPods na lista de dispositivos; Toque no “i” junto a eles; Veja o número da Versão de firmware.

Agora em baixo as imagens passo a passo:

E como podemos fazer para forçar a atualização?

Como provavelmente já sabe, não é possível atualizar manualmente os AirPods para novas versões de firmware. Em vez disso, aqui está o que a Apple diz:

As atualizações de firmware são fornecidas automaticamente enquanto os AirPods estão a carregar e dentro do alcance do Bluetooth do iPhone, iPad ou Mac ligado a uma rede Wi-Fi. Também pode utilizar o iPhone, iPad ou Mac para verificar se os AirPods têm a versão mais recente.

Portanto, deixe os AirPods carregados ligados a um destes dispositivos e o trabalho aparecerá feito.