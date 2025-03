Waze desiste do Google Assistant no iPhone! Em breve haverá uma solução melhor

A Google tem desenvolvido o Waze de forma paralela para todas as plataformas onde está presente. Se na maioria esta app funciona como pretendido, há casos de falhas e problemas. O iPhone é um desses locais, onde o Google Assistant tem um histórico de falhas. Isso poderá em breve ser passado, com o Waze a abandonar esta solução e a preparar uma ainda melhor, que se espera ser o Gemini.

Waze desiste do Google Assistant no iPhone

Após meses de falhas, a integração do Google Assistant na aplicação Waze no iPhone está a chegar ao fim. Em vez disso, a Google decidiu introduzir um novo assistente de conversação desenvolvido pela Gemini, o seu modelo de inteligência artificial.

Há mais de um ano que os utilizadores do Waze no iPhone se queixam da integração lenta, quase inutilizável, do Google Assistant. Com falhas, imprevisível ou completamente inoperacional, este assistente, que deveria facilitar a condução, estava a tornar-se uma fonte de frustração para os seus utilizadores. Em vez de tentar outra correção, a equipa do Waze decidiu simplesmente remover esta funcionalidade.

A partir desta semana, o Google Assistant começará a desaparecer da versão para iPhone do Waze, embora continue totalmente funcional no Android. Esta é uma escolha deliberada, provavelmente ditada pelos limites técnicos de integração entre o iOS e os serviços de voz da Google. A mensagem é clara! O Waze quer recomeçar de forma saudável, com uma solução de voz mais adequada às expectativas dos condutores.

Em breve haverá uma solução melhor, o Gemini

A próxima geração já está pronta, ou quase. Atualmente em teste por alguns utilizadores, o novo modo de voz do Waze é baseado no Gemini, o modelo de IA da Google. A aplicação compreende agora frases naturais e pode até iniciar uma breve conversa para refinar o relatório. Esta será uma abordagem que deve eliminar a necessidade de fazer malabarismos no ecrã ou de se lembrar de sintaxe específica.

O objetivo é claramente tornar o relato mais fácil, como se estivesse a interagir com um passageiro. Tudo isto garantindo que o condutor mantém os olhos na estrada. O Waze tem-se multiplicado em novidades como a atualização do GPS que melhora a sua interface no CarPlay, os alertas de zonas escolares, as sugestões de percursos otimizados ou até a navegação no painel de instrumentos em certos veículos.

Com esta reformulação de voz e a integração do Gemini, a Google aproveita os problemas encontrados pelos utilizadores do iOS para impulsionar o seu novo assistente. Se quiser ver do que o Gemini é capaz no Waze, o vídeo acima demonstra a funcionalidade, que ainda está em versão beta por enquanto.