Xiaomi mostrou o interior do novo YU7: o minimalismo mantém-se

Com a apresentação oficial agendada para daqui a umas horas, o departamento automóvel da gigante chinesa Xiaomi partilhou um sneak peek do novíssimo YU7, um SUV que procurará competir com modelos como o Model Y da Tesla. Uma coisa parece certa: o minimalismo vai manter-se, com ainda mais tecnologia.

Ontem, na véspera da apresentação do modelo, agendada para hoje, a Xiaomi partilhou o primeiro vídeo oficial do interior do elétrico YU7.

À semelhança do que está a ser desenvolvido por outras marcas, nomeadamente a BMW e a Hyundai, o automóvel possui um head-up display panorâmico (PHUD) acima da consola central.

De nome Xiaomi HyperVision, o novo ecrã projeta a imagem na parte inferior do para-brisas e deverá ser altamente personalizável: desde mostrar informações sobre potência e velocidade, até ao sistema de navegação e dicas ADAS (Advanced Driver-Assistance Systems ou, em português, Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor).

Segundo a imprensa automóvel, a principal vantagem do PHUD do YU7 da Xiaomi é a sua posição, pois a imagem situa-se longe do condutor, sendo mais envolvente, e reduzindo os riscos de colisão e acidente.

A adoção deste ecrã HyperVision permitiu à Xiaomi remover o painel de instrumentos convencional da consola central.

Mais sobre o YU7 da Xiaomi

Além do interior minimalista e clean, a Xiaomi lançou oficialmente seis imagens do YU7 num tom verde chamado "Emerald Green", inspirado nas esmeraldas colombianas, segundo a marca, que se acredita terem uma cor, pureza e vibração de alto nível.

A Xiaomi Auto conseguiu a textura e a cor esmeralda através de um processo de pintura de camada dupla.

Entretanto, sabe-se que o Xiaomi YU7 será um SUV elétrico com dimensões de 4999/1996/1608 mm e uma distância entre eixos de 3000 mm. Além disso, chegará com duas configurações de potência:

O modelo de entrada tem um único motor elétrico no eixo traseiro para 235 kW (315 cv).

A segunda modificação possui um motor duplo 4 WD para 508 kW (681 cv). Esta variante pode atingir uma velocidade de 253 km/h.

O YU7 terá dois conjuntos de baterias disponíveis: 96,3 kWh e 101,7 kWh; e uma autonomia de até 820 km em condições CLTC.