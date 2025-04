Star Overdrive, uma frenética aventura sci-fi montada num Hoverboard

A equipa de desenvolvimento italiana Caracal Games, anunciou recentemente a data de lançamento do seu jogo Star Overdrive, um jogo de ação altamente frenético, que percorre um mundo aberto à exploração a alta velocidade. Venham saber mais...

Após o lançamento bem-sucedido de Star Overdrive na Nintendo Switch, os estúdios indie italianos Caracal Games irão lançar o seu jogo no PC e consoles PlayStation 5 e Xbox Series a 19 de junho.

Star Overdrive é um jogo de ação frenético e repleto de adrenalina que impulsiona os jogadores a participarem em corridas estonteantes num planeta alienígena totalmente aberto à exploração, montando os seus Hoverboards.

Pelo meio da ação, os jogadores irão perfazer manobras, enfrentar inimigos, resolver quebra-cabeças e usar diversos poderes para superar desafios e moldar o destino.

A história de Star Overdrive conta-nos que, após a interseção dum sinal de socorro enigmático, o jogador (controlando o personagem principal Bios), encontra-se preso num planeta misterioso com o nome de Cebete. Armado com uma versátil Keytar e um Hoverboard, terá de explorar o planeta, e para tal, terá de atravessar vários biomas, enfrentar inúmeros desafios, desenvolver poderes ocultos e descobrir o mistério por trás do desaparecimento da sua paixão Nous.

O jogo conta com o Hoverboard como principal aliado do jogador, permitindo-lhe explorar o planeta e participar em corridas de Hoverboard, acelerando por vastas paisagens, fazendo manobras incríveis e ganhando vantagem nos intensos combates.

Por outro lado, o jogo vai contar com uma jogabilidade baseada numa Física apurada. Dessa forma, o jogador poderá combinar poderes diversos nas lutas contra os seus inimigos, ou mesmo tornear as leis da física para a resolução de complexos quebra-cabeças.

Neste misterioso mundo alienígena, o jogador vai viajar por quatro biomas distintos, cada um repleto de desafios e segredos próprios, à espera de serem descobertos e encetará batalhas épicas contra criaturas de todos os tamanhos e força.

Star Overdrive será lançado para PC, PlayStation 5 e Xbox Series a 19 de junho.