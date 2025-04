Google Fotos vai deixar editar uma fotografia rapidamente antes de as partilhar

Há novidades da Google para a sua app Android de fotografias. O Google Fotos passará a contar com uma nova opção no momento de partilhar. Esta dará a possibilidade de editar qualquer fotografia rapidamente e sem complicações. Esta é uma novidade que melhora a oferta que os utilizadores têm.

Google Fotos vai deixar editar uma fotografia

A Google lançou mais um recurso para a aplicação Google Fotos. A nova funcionalidade do Google Fotos permite aos utilizadores editem rapidamente uma fotografia antes de a partilhar. Atualmente, permite cortar e melhorar uma imagem, mas não existem para outras funcionalidades, como os sliders de luz ou saturação.

A gigante das pesquisas continua a melhorar a sua app nos dispositivos móveis e introduziu recentemente uma nova ferramenta HDR para dar uma nova vida às suas fotos antigas, Isto para além de atualizar a funcionalidade de rostos. Agora, a empresa está a lançar uma nova funcionalidade para o Google Fotos que permite editar uma fotografia rapidamente no último momento, mesmo antes de a partilhar.

Ainda que dependa da sua app, a Google lançou a nova funcionalidade de edição na aplicação Google Fotos através de uma atualização do lado do servidor. Atualmente, está apenas disponível para um número limitado de utilizadores, mas a empresa deverá começar a disponibilizá-lo a um público maior nos próximos dias.

Opção para usar rapidamente ao partilhar imagens

Vários utilizadores do Google Fotos relataram que estão a receber uma nova página de “Edição rápida” ao partilhar qualquer fotografia. Antes, partilhar imagens no Google Fotos era simples. Se quiser partilhar uma imagem, pode clicar no botão de partilha enquanto a visualiza, e ser-lhe-á mostrada uma lista de contactos e aplicações através dos quais pode enviar a fotografia.

Entretanto, agora aparece a nova página “Edição rápida”, antes de enviar a imagem. Aqui pode cortar a foto. Existe também um botão de melhoramento, permitindo que o Google Fotos faça edições gerais automáticas. Além destas duas, não existem opções adicionais para fazer mais alterações numa imagem, como os sliders de luz e saturação ou qualquer uma das funções de inteligência artificial da Google.

A nova funcionalidade do Google Fotos não é uma mudança grande, mas pode frustrar alguns utilizadores ao partilhar várias fotos. No entanto, a vantagem é que se pode desativar esta edição rápida, o que tornará a partilha de fotografias simples novamente. Pode mudar a opção para desativar o recurso utilizando a engrenagem de definições na parte superior da aplicação.