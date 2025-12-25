Windows 11 Pro por apenas 21,8€: promoção especial de Natal com desconto imediato

A campanha de Natal da GoodOffer24 já está disponível e traz uma oportunidade rara para quem pretende atualizar ou ativar o sistema operativo do seu computador. Com o cupão TT30, é possível adquirir a Windows 11 CDkey a um preço altamente competitivo, com entrega digital imediata e suporte pós-venda incluído.

Curiosidades e factos menos conhecidos sobre o Windows

Apesar de hoje ser visto como um sistema maduro e estável, o Windows tem uma história cheia de decisões curiosas e pormenores interessantes que muitos utilizadores desconhecem. Por exemplo, o nome Windows 11 foi inicialmente colocado em causa dentro da própria Microsoft, uma vez que o Windows 10 tinha sido apresentado como “a última versão”. A mudança aconteceu quando a empresa decidiu apostar numa renovação profunda da base visual e de segurança do sistema.

Outra curiosidade interessante está no menu Iniciar. O seu regresso em força no Windows 11 não foi apenas uma decisão estética: estudos internos mostraram que o desaparecimento do menu clássico no Windows 8 foi uma das principais causas de rejeição entre utilizadores profissionais e empresas.

Do lado técnico, o Windows 11 é a primeira versão a integrar, de forma nativa, conceitos de segurança como o TPM e o arranque seguro como requisitos base, algo que já vinha a ser preparado desde o Windows Vista, mas que só agora se tornou obrigatório.

Há ainda pequenos easter eggs deixados pelos programadores ao longo dos anos. Um exemplo clássico é o facto de várias ferramentas internas continuarem a usar componentes herdados do Windows NT original, lançado em 1993, uma arquitetura tão sólida que ainda hoje serve de base às versões modernas do sistema.

Este equilíbrio entre herança técnica e modernização constante ajuda a explicar porque o Windows continua a ser o sistema operativo mais utilizado no mundo, tanto em ambientes domésticos como profissionais.