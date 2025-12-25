Windows 11 Pro por apenas 21,8€: promoção especial de Natal com desconto imediato
A campanha de Natal da GoodOffer24 já está disponível e traz uma oportunidade rara para quem pretende atualizar ou ativar o sistema operativo do seu computador. Com o cupão TT30, é possível adquirir a Windows 11 CDkey a um preço altamente competitivo, com entrega digital imediata e suporte pós-venda incluído.
Esta campanha é particularmente relevante numa altura em que o Windows 11 se afirma como a base para novas funcionalidades, maior segurança e melhor desempenho em hardware moderno. A utilização do código TT30 no checkout permite maximizar a poupança em vários produtos essenciais, tanto para uso pessoal como profissional.
Principais promoções disponíveis com o cupão TT30
- Microsoft Windows 11 Pro OEM CD-KEY GLOBAL— 21,8€ (30% de desconto com o código TT30)
- Microsoft Windows 10 Pro OEM CD-KEY GLOBAL— 16,8€ (30% de desconto com o código TT30)
- Windows 10 Enterprise LTSC 2021 CD Key Global— 12,2€ (30% de desconto com o código TT30)
- Microsoft Windows 11 Home OEM CD-KEY GLOBAL— 17,9€ (30% de desconto com o código TT30)
- Microsoft Windows 10 Home OEM CD-KEY GLOBAL— 14€ (30% de desconto com o código TT30)
- Office 2016 Pro Plus CD-KEY GLOBAL— 26,2€ (30% de desconto com o código TT30)
- Office 2019 Pro Plus CD-KEY GLOBAL— 47,8€ (30% de desconto com o código TT30)
- Office 2021 Pro Plus CD-KEY GLOBAL— 65,9€ (30% de desconto com o código TT30)
- Windows 10 Pro + Office 2016 Pro Plus (Pack)— 37,2€ (30% de desconto com o código TT30)
- Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus (Pack)— 53,4€ (30% de desconto com o código TT30)
Para beneficiar destas condições, basta aceder à loja, selecionar o produto pretendido e introduzir o código TT30 antes de finalizar a compra. Trata-se de uma campanha limitada, pensada para quem procura soluções digitais fiáveis a um custo claramente inferior ao habitual.
Este é um dos períodos mais vantajosos do ano para atualizar software essencial, seja para trabalho, estudo ou uso doméstico, aproveitando uma campanha alinhada com a época natalícia e com forte foco na poupança imediata.
Curiosidades e factos menos conhecidos sobre o Windows
Apesar de hoje ser visto como um sistema maduro e estável, o Windows tem uma história cheia de decisões curiosas e pormenores interessantes que muitos utilizadores desconhecem. Por exemplo, o nome Windows 11 foi inicialmente colocado em causa dentro da própria Microsoft, uma vez que o Windows 10 tinha sido apresentado como “a última versão”. A mudança aconteceu quando a empresa decidiu apostar numa renovação profunda da base visual e de segurança do sistema.
Outra curiosidade interessante está no menu Iniciar. O seu regresso em força no Windows 11 não foi apenas uma decisão estética: estudos internos mostraram que o desaparecimento do menu clássico no Windows 8 foi uma das principais causas de rejeição entre utilizadores profissionais e empresas.
Do lado técnico, o Windows 11 é a primeira versão a integrar, de forma nativa, conceitos de segurança como o TPM e o arranque seguro como requisitos base, algo que já vinha a ser preparado desde o Windows Vista, mas que só agora se tornou obrigatório.
Há ainda pequenos easter eggs deixados pelos programadores ao longo dos anos. Um exemplo clássico é o facto de várias ferramentas internas continuarem a usar componentes herdados do Windows NT original, lançado em 1993, uma arquitetura tão sólida que ainda hoje serve de base às versões modernas do sistema.
Este equilíbrio entre herança técnica e modernização constante ajuda a explicar porque o Windows continua a ser o sistema operativo mais utilizado no mundo, tanto em ambientes domésticos como profissionais.
Este artigo conta com o apoio da GoodOffer24 na disponibilização das informações, links e/ou equipamentos.