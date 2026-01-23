Acabou a história: TikTok vende maioria das operações nos EUA para continuar online

Detido pela empresa chinesa ByteDance, o TikTok anunciou que concluiu um acordo para criar uma empresa conjunta maioritariamente detida por americanos. Fechado ontem, este acordo irá proteger os dados dos utilizadores dos Estados Unidos da América (EUA) e evitar a proibição da aplicação no país, como era ameaçado há alguns anos.

Este acordo representa um marco para a plataforma de entretenimento, pois finda uma jornada de anos de disputas, iniciada em agosto de 2020, quando o Presidente Donald Trump tentou proibir a aplicação devido a preocupações com a segurança nacional.

Conforme recordado pela Reuters, Trump optou por não aplicar uma lei aprovada em abril de 2024, que exigia que a ByteDance vendesse os seus ativos nos EUA até janeiro do ano seguinte ou enfrentasse uma proibição. Essa medida foi confirmada pelo Supremo Tribunal.

Dados dos utilizadores americanos do TikTok ficarão nos EUA

Agora, a TikTok USDS Joint Venture LLC irá proteger os dados dos utilizadores americanos, as aplicações e os algoritmos, através de medidas de privacidade de dados e cibersegurança.

Utilizada por mais de 200 milhões de americanos, o TikTok "passará a ser detido por um grupo de grandes patriotas e investidores americanos, os maiores do mundo", nas palavras de Donald Trump, escritas numa publicação nas redes sociais.

Mais do que isso, Trump agradeceu ao Presidente chinês Xi Jinping "por trabalhar connosco e, em última análise, aprovar o acordo", numa decisão "apreciada" pelo país norte-americano.

Investidores dos EUA e globais deterão 80,1%

Os três investidores da TikTok USDS JV, a gigante de computação em nuvem Oracle, o grupo de capital privado Silver Lake e a empresa de investimento MGX, com sede em Abu Dhabi, deterão, cada um, 15%.

O acordo prevê que investidores americanos e globais detenham 80,1% da empresa conjunta, enquanto a ByteDance ficará com 19,9%.

O TikTok afirmou que os investidores da empresa conjunta incluem o Dell Family Office, empresa de investimento do fundador da Dell Technologies, Michael Dell, bem como a Vastmere Strategic Investments, Alpha Wave Partners, Revolution, Merritt Way, Via Nova, Virgo LI e NJJ Capital.

Os antigos responsáveis da TikTok USDS, Adam Presser e Will Farrell, foram nomeados diretor-executivo e diretor de segurança, respetivamente.

Por sua vez, o diretor-executivo do TikTok, Shou Chew, foi nomeado para o conselho de administração da empresa conjunta, liderando os negócios globais e a estratégia da empresa.

Conforme previsto anteriormente, este acordo prevê a readaptação, teste e atualização do algoritmo de recomendação de conteúdos do TikTok com base nos dados dos utilizadores dos EUA.

Além disso, o algoritmo será protegido na cloud da Oracle, nos EUA.