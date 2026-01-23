Não consegue atualizar as app do Android? O problema foi descoberto

Por norma, o Android faz a gestão automática e ágil sobre as atualizações das suas apps. É algo que ninguém se preocupa que é tido como natural. Infelizmente, há um novo problema e impede esta atualização, não sendo visível a necessidade de tratar deste processo, mesmo manualmente.

Não consegue atualizar as app do Android?

Muitos utilizadores do Android repararam que, ao desativar as atualizações automáticas, a Play Store deixa de apresentar as atualizações disponíveis para as aplicações do sistema. Não é claro se isto é um bug ou uma mudança intencional, mas está a fazer com que os utilizadores percam atualizações importantes.

O problema ocorre no ecrã “Downloads pendentes” em “Gerir apps e dispositivo” na Google Play Store. Normalmente, as apps com atualizações disponíveis são aqui listadas, mas as apps do sistema como o YouTube, Pixel Camera ou Serviços de Definições não aparecem na lista, mesmo que tenham uma nova versão.

Curiosamente, a Play Store envia por vezes notificações sobre novas atualizações, mas a lista aparece vazia quando acede ao ecrã correspondente. Isto dá aos utilizadores a falsa impressão de que todas as suas apps estão atualizadas. A razão por detrás desta mudança pode ser que a Google considere este tipo de aplicações de sistema, como o Google Play Services, como componentes que precisam de ser atualizados silenciosamente em segundo plano.

Apps não mostram o problema aos utilizadores

No entanto, para os utilizadores que desativaram as atualizações automáticas, isto significa que as aplicações não serão atualizadas e perderão possíveis atualizações de segurança ou de características. Quais as aplicações afetados? Aqui estão alguns aplicativos comuns do Google que foram identificados como afetados por este problema:

Android Switch

Google Clock

Pixel Camera

Pixel Weather

YouTube

YouTube Music

Ferramenta de Restauro de Dados

Google Partner Setup

Uma solução da Google para o problema

Embora as atualizações para estas aplicações não apareçam na lista de pendentes, o botão “Atualizar” está ativo quando acede diretamente à página da aplicação. Quem está determinado a manter as atualizações automáticas desativadas e quer garantir que as suas aplicações do sistema estão atualizadas, existem algumas soluções alternativas.

O método mais eficaz é pesquisar manualmente a aplicação que pretende atualizar na Play Store, aceder à página da aplicação e tocar no botão “Atualizar”. Outra opção é ativar temporariamente as atualizações automáticas nas definições de "Preferências de rede". Isto instalará automaticamente todas as atualizações pendentes.