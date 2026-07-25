NetBox: a plataforma para documentar redes, equipamentos, endereços IP e muito mais
Quando se administra uma infraestrutura de rede de média ou grande dimensão, manter toda a informação organizada pode tornar-se uma tarefa complexa. O NetBox é uma plataforma open source concebida para centralizar e estruturar toda esta informação.
Equipamentos, endereços IP, VLAN, racks, ligações, circuitos e máquinas virtuais são frequentemente registados em folhas de cálculo, diagramas e documentos separados, dificultando a sua atualização e consulta.
O NetBox pode ser descrito como uma plataforma de documentação e modelação de redes, combinando funcionalidades de gestão de endereçamento IP - IPAM, ou IP Address Management — com funcionalidades de gestão de infraestruturas de centros de dados — DCIM, ou Data Center Infrastructure Management.
Mais do que um inventário de equipamentos, o NetBox procura funcionar como a fonte de verdade da rede, ou Network Source of Truth. Isto significa que a plataforma deve representar o estado efetivo da infraestrutura: que equipamentos existem, onde estão instalados, como estão ligados, que endereços IP lhes estão atribuídos e como a rede está organizada.
O projeto foi inicialmente desenvolvido em 2015 por Jeremy Stretch, enquanto trabalhava como engenheiro de redes na DigitalOcean, tendo sido disponibilizado como projeto open source em 2016. Atualmente, é mantido pela comunidade NetBox na sua versão Open Source evacompanhado pela NetBox Labs que também disponibiliza versões pagas do software.
Principais funcionalidades do NetBox
Gestão de locais, edifícios e salas técnicas
- O NetBox permite organizar a infraestrutura através de regiões, grupos de locais, instalações, edifícios, salas e outras localizações.
Esta estrutura facilita a gestão de organizações que possuam vários escritórios, delegações, centros de dados ou salas técnicas, permitindo associar os equipamentos ao respetivo local físico.
É possível, por exemplo, criar uma hierarquia composta por:
- Região;
- Distrito;
- Edifício;
- Piso;
- Sala técnica;
- Bastidor.
Desta forma, torna-se mais simples localizar fisicamente cada equipamento e compreender a distribuição da infraestrutura.
Gestão de racks e bastidores
Uma das funcionalidades mais interessantes do NetBox é a gestão detalhada de racks.
A plataforma permite registar bastidores, definir a sua altura em unidades de rack, indicar a largura e profundidade dos equipamentos e visualizar graficamente a sua disposição.
É possível consultar a ocupação frontal e traseira de cada rack, verificar quais as unidades ainda disponíveis e identificar rapidamente a posição de servidores, switches, patch panels, unidades de distribuição de energia e outros equipamentos.
Esta funcionalidade é particularmente útil para planear instalações, reorganizações e expansões da infraestrutura.
Inventário de equipamentos de rede
O NetBox permite registar e organizar diferentes tipos de equipamentos, tais como:
- Switches;
- Routers;
- Firewalls;
- Servidores;
- Access points;
- Controladores;
- Appliances de segurança;
- Patch panels;
- Unidades de distribuição de energia;
- Equipamentos de telecomunicações.
Cada equipamento pode ser associado a um fabricante, modelo, função, número de série, localização, rack, posição e estado operacional.
A plataforma utiliza modelos de equipamentos, designados por device types, nos quais podem ser previamente definidas as interfaces, portas de consola, ligações de energia, módulos e outras características físicas.
O NetBox tem ainda muitas outras funcionalidades tais como gestão de interfaces e de portas, gestão de cablagens e de ligações, gestão de endereços IP e de VLAN e de circuitos de telecomunicações, isto ao nível das redes. Adicionalmente, ele consegue também fazer a gestão de máquinas virtuais e de clusters de servidores bem como de consumos de energia e permite ter campos e etiquetas personalizados para se adaptar às necessidades dos utilizadores.
Como pode ser instalado?
O NetBox pode ser instalado num servidor Linux, na sua forma mais simples recorrendo a contentores Docker.
Existe um projeto comunitário denominado NetBox Docker que disponibiliza os componentes necessários para executar a aplicação em contentores, simplificando consideravelmente a instalação e atualização da plataforma.
Para quem apenas pretenda conhecer a solução, existe também uma instância pública de demonstração, cujos dados são repostos regularmente.
O NetBox é uma das soluções open source mais completas para documentar e modelar infraestruturas de rede.
Através de uma única plataforma, é possível organizar locais, racks, equipamentos, portas, cablagem, endereços IP, VLAN, circuitos, máquinas virtuais e muitos outros elementos.
A sua principal vantagem está na capacidade de relacionar toda esta informação de forma estruturada.
Artigo escrito por Luis Pinto para o Pplware