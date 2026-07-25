NetBox: a plataforma para documentar redes, equipamentos, endereços IP e muito mais

Quando se administra uma infraestrutura de rede de média ou grande dimensão, manter toda a informação organizada pode tornar-se uma tarefa complexa. O NetBox é uma plataforma open source concebida para centralizar e estruturar toda esta informação.

Equipamentos, endereços IP, VLAN, racks, ligações, circuitos e máquinas virtuais são frequentemente registados em folhas de cálculo, diagramas e documentos separados, dificultando a sua atualização e consulta.

O NetBox pode ser descrito como uma plataforma de documentação e modelação de redes, combinando funcionalidades de gestão de endereçamento IP - IPAM, ou IP Address Management — com funcionalidades de gestão de infraestruturas de centros de dados — DCIM, ou Data Center Infrastructure Management.

Mais do que um inventário de equipamentos, o NetBox procura funcionar como a fonte de verdade da rede, ou Network Source of Truth. Isto significa que a plataforma deve representar o estado efetivo da infraestrutura: que equipamentos existem, onde estão instalados, como estão ligados, que endereços IP lhes estão atribuídos e como a rede está organizada.

O projeto foi inicialmente desenvolvido em 2015 por Jeremy Stretch, enquanto trabalhava como engenheiro de redes na DigitalOcean, tendo sido disponibilizado como projeto open source em 2016. Atualmente, é mantido pela comunidade NetBox na sua versão Open Source evacompanhado pela NetBox Labs que também disponibiliza versões pagas do software.

Principais funcionalidades do NetBox

Gestão de locais, edifícios e salas técnicas

O NetBox permite organizar a infraestrutura através de regiões, grupos de locais, instalações, edifícios, salas e outras localizações.

Esta estrutura facilita a gestão de organizações que possuam vários escritórios, delegações, centros de dados ou salas técnicas, permitindo associar os equipamentos ao respetivo local físico.

É possível, por exemplo, criar uma hierarquia composta por:

Região;

Distrito;

Edifício;

Piso;

Sala técnica;

Bastidor.

Desta forma, torna-se mais simples localizar fisicamente cada equipamento e compreender a distribuição da infraestrutura.

Gestão de racks e bastidores

Uma das funcionalidades mais interessantes do NetBox é a gestão detalhada de racks.

A plataforma permite registar bastidores, definir a sua altura em unidades de rack, indicar a largura e profundidade dos equipamentos e visualizar graficamente a sua disposição.

É possível consultar a ocupação frontal e traseira de cada rack, verificar quais as unidades ainda disponíveis e identificar rapidamente a posição de servidores, switches, patch panels, unidades de distribuição de energia e outros equipamentos.

Esta funcionalidade é particularmente útil para planear instalações, reorganizações e expansões da infraestrutura.

Inventário de equipamentos de rede

O NetBox permite registar e organizar diferentes tipos de equipamentos, tais como:

Switches;

Routers;

Firewalls;

Servidores;

Access points;

Controladores;

Appliances de segurança;

Patch panels;

Unidades de distribuição de energia;

Equipamentos de telecomunicações.

Cada equipamento pode ser associado a um fabricante, modelo, função, número de série, localização, rack, posição e estado operacional.

A plataforma utiliza modelos de equipamentos, designados por device types, nos quais podem ser previamente definidas as interfaces, portas de consola, ligações de energia, módulos e outras características físicas.

O NetBox tem ainda muitas outras funcionalidades tais como gestão de interfaces e de portas, gestão de cablagens e de ligações, gestão de endereços IP e de VLAN e de circuitos de telecomunicações, isto ao nível das redes. Adicionalmente, ele consegue também fazer a gestão de máquinas virtuais e de clusters de servidores bem como de consumos de energia e permite ter campos e etiquetas personalizados para se adaptar às necessidades dos utilizadores.

Como pode ser instalado?

O NetBox pode ser instalado num servidor Linux, na sua forma mais simples recorrendo a contentores Docker.

Existe um projeto comunitário denominado NetBox Docker que disponibiliza os componentes necessários para executar a aplicação em contentores, simplificando consideravelmente a instalação e atualização da plataforma.

Para quem apenas pretenda conhecer a solução, existe também uma instância pública de demonstração, cujos dados são repostos regularmente.

O NetBox é uma das soluções open source mais completas para documentar e modelar infraestruturas de rede.

Através de uma única plataforma, é possível organizar locais, racks, equipamentos, portas, cablagem, endereços IP, VLAN, circuitos, máquinas virtuais e muitos outros elementos.

A sua principal vantagem está na capacidade de relacionar toda esta informação de forma estruturada.

Artigo escrito por Luis Pinto para o Pplware