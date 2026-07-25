Remover a Huawei de países europeus pode custar 40 mil milhões de euros

A decisão de vários países europeus de reduzir ou eliminar a presença da Huawei nas redes de telecomunicações poderá ter um impacto financeiro muito superior ao esperado.

Um novo estudo estima que a substituição dos equipamentos do fabricante chinês poderá custar mais de 40 mil milhões de euros, além de atrasar o desenvolvimento das redes 5G em toda a Europa.

Embora as preocupações com a segurança das infraestruturas críticas tenham levado diversos governos a impor restrições à Huawei, a mudança representa um enorme desafio para as operadoras de telecomunicações, que terão de substituir equipamentos em funcionamento por soluções de outros fornecedores.

Sem Huawei: uma fatura de milhares de milhões para as operadoras

Ao longo da última década, a Huawei tornou-se um dos principais fornecedores de equipamentos para redes móveis na Europa, graças a soluções tecnologicamente competitivas e preços atrativos. Como resultado, muitos operadores passaram a depender da tecnologia da empresa para parte significativa das suas infraestruturas.

No entanto, as recomendações da União Europeia para reduzir a dependência de fornecedores considerados de "alto risco" e as decisões tomadas por vários Estados-membros estão agora a obrigar as operadoras a reverem os seus planos de investimento.

Segundo o estudo, substituir toda a infraestrutura da Huawei poderá representar um investimento superior a 40 mil milhões de euros, valor que inclui:

Remoção dos equipamentos atualmente em funcionamento;

Aquisição de nova infraestrutura;

Instalação e migração das redes;

Custos operacionais associados ao processo de substituição.

Além do impacto financeiro, esta transição exigirá recursos técnicos especializados e uma coordenação complexa entre operadores, fabricantes e reguladores.

O relatório alerta igualmente para outra consequência importante: a implementação das redes 5G poderá abrandar.

O estudo conclui que a Europa enfrenta um desafio complexo: reforçar a segurança das suas redes de telecomunicações sem comprometer o investimento necessário para continuar a expandir o 5G.