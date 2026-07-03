Fibra óptica em todo o país? Talvez agora seja mesmo…

O Governo português assinou um novo contrato que visa reforçar a expansão da rede de fibra ótica em território nacional, através da DSTelecom, numa iniciativa que pretende acelerar a cobertura digital em zonas ainda sem acesso a infraestrutura de alta velocidade.

Redes de Fibra Ótica já cobrem cerca de 95,2% das habitações em Portugal

O acordo insere-se na estratégia nacional de digitalização e coesão territorial, garantindo que mais localidades, sobretudo em áreas de baixa densidade populacional, passam a ter acesso a ligações de internet mais rápidas e estáveis.

A DSTelecom, operador grossista responsável por grande parte da rede de fibra no interior do país, ficará encarregue de continuar a implementação e gestão da infraestrutura, permitindo que diferentes operadores de telecomunicações possam disponibilizar serviços aos consumidores finais através da mesma rede.

Numa altura em que se estima que as redes de fibra ótica já cubram cerca de 95,2% das habitações em Portugal, Castro Almeida, ministro da Economia e da Coesão Territorial, considera que continua a ser “profundamente injusto” que ainda existam tantas zonas do país sem acesso a rede móvel ou internet. O responsável sublinha, no entanto, que se trata de um problema que deverá ser resolvido em breve.

Com este contrato, o Executivo pretende reduzir assimetrias no acesso à internet de alta velocidade e reforçar a cobertura nacional, promovendo o acesso digital em todo o país.