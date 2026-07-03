SUMMER WAVE 2026: a Huawei está com descontos de verão!

Até 30 de julho, a campanha SUMMER WAVE 2026 oferece poupanças significativas, presentes e vantagens exclusivas na Huawei Store em smartwatches, tablets, auriculares e muito mais.

A estação mais aguardada do ano chegou, trazendo consigo os dias longos e as viagens inesquecíveis. Para garantir que cada momento é vivido com a máxima intensidade, a Huawei destacou quatro gadgets.

Até 30 de julho, a série Watch Fit 5, a série Watch GT 6, o MatePad 11.5 S e os FreeClip 2 estão disponíveis a preços especiais durante a campanha Huawei SUMMER WAVE 2026.

Huawei Watch Fit 5: o equilíbrio perfeito entre estilo e bem-estar

A série Huawei Watch Fit 5 foi concebida para quem se recusa a escolher entre o desempenho físico e o estilo do dia a dia.

O Watch Fit 5 possui um ecrã grande e vibrante com molduras ultrafinas, enquanto o Watch Fit 5 Pro eleva a fasquia com um ecrã ainda maior, protegido por vidro de safira e emoldurado por uma liga de titânio de grau aeroespacial, que mantém o smartwatch leve sem sacrificar a durabilidade.

Ambos os modelos suportam mini-treinos, o que permite aos utilizadores transformar tempo fragmentado em resultados para todo o corpo.

Atrávés do sistema Huawei TruSense, fornece métricas avançadas de gestão de saúde e bem-estar, que incluem a monitorização do sono, stress, frequência cardíaca, saturação de oxigénio no sangue e ECG, tudo com um único carregamento que dura até dez dias.

Ambos os modelos são compatíveis com iOS e Android.

🏷️ PVP com desconto: desde 179,99€ e oferta de uma bracelete extra

Huawei Watch GT 6: o smartwatch premium para aventuras ao ar livre

A série Huawei Watch GT 6 estabelece o padrão para os smartwatches premium, com uma bateria que chega até 21 dias.

Construída para quem leva o desporto a sério, esta nova série fornece métricas avançadas de mais de 100 modos de desporto, incluindo ciclismo, trail e surf.

O Huawei Watch GT 6 Pro é composto por vidro de safira e uma construção em liga de titânio para quem deseja desempenho e materiais de alta qualidade.

🏷️ PVP com desconto: desde 189,99€ + oferta dos Huawei FreeBuds SE 2

Huawei MatePad 11.5 S: Performance de topo e conforto visual

Este MatePad 11.5 S foi concebido para proporcionar uma experiência profissional, seja para trabalho ou criatividade, com a versatilidade de um PC.

O segredo está no ecrã PaperMatte de nova geração, com 144 Hz e resolução 2,8 K, que minimiza os reflexos e recria a sensação de escrita em papel.

Para potencializar a produtividade, o ecossistema inclui o teclado Huawei Smart Magnetic, que se adapta a diferentes ângulos, a aplicação Huawei Notes, com funcionalidades de IA e a aplicação GoPaint, a aplicação de desenho da Huawei que disponibiliza ferramentas criativas avançadas para ilustração e expressão artística digital.

🏷️ PVP com desconto: desde 369,99€ + oferta de teclado + Proteção de Ecrã durante 12 meses

Huawei FreeClip 2: Conforto, estilo e som em harmonia

Os Huawei FreeClip 2 destacam-se pelo formato open-ear e design C-bridge, que se situa fora do canal auditivo, eliminando a pressão e a fadiga para um conforto duradouro.

Cada auricular pesa apenas 5,1 gramas, proporcionando uma experiência de uso quase impercetível.

A autonomia chega às nove horas com um único carregamento, e a certificação IP57 de resistência a poeira e água torna-os perfeitos para qualquer situação, do escritório ao ginásio.

🏷️ PVP com desconto: desde 169,99€ + acessório de oferta + 12 meses do serviço Huawei Loss Care

Huawei SUMMER WAVE 2026

Durante o período promocional, pode ganhar até 50% de desconto nos produtos selecionados e ainda receber um presente com a sua compra. Os membros Huawei têm ainda acesso a um vale exclusivo de 8%.

Para maior tranquilidade, a garantia estendida está disponível por um preço especial na compra de produtos selecionados.

A experiência na Huawei Store fica completa com as vantagens habituais: entrega rápida e gratuita, opções de financiamento flexível e um serviço pós-venda profissional.

Huawei Care Proteção de Ecrã

Para uma maior tranquilidade na utilização diária, os novos utilizadores têm ainda acesso ao serviço Huawei Care Proteção de Ecrã durante 12 meses.

Este serviço oferece cobertura contra danos acidentais no ecrã, resultantes de quedas, choques ou pressão, assegurando a reparação com peças originais por técnicos autorizados.

A proteção inclui também a conveniência do serviço de recolha e entrega gratuita ao domicílio.