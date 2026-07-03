Já está tudo a arder pelo país fora. A natureza... não pode ver uma palha seca, um arbusto mais desidratado que trata de iniciar uma ignição e provocar um incêndio... venham daí esses presentes!

Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens. E porque hoje é sexta v962 [20 MB] Password: www.pplware.com

ANEDOTAS COM HUMOR

Uma jovem ia a passear com o seu namorado como era costume, quando ouviram um operário de umas obras gritar:

– Oh seu palerma, em vez de andares sempre a passear com ela, leva-a mas é para um lugar escuro e come a gaja!

O rapaz, muito envergonhado, segue o seu caminho com a namorada, até que passam por um jardim onde estão vários velhinhos sentados e que ao vê-los começam logo a provocar o rapaz:

– Sempre de mãozinha dada com a menina, devias é levá-la para um motel, ó larilas!!!!

O rapaz, cada vez mais envergonhado, decidiu levar a rapariga a casa e despede-se dela:

– Então até amanhã, meu amor!

A rapariga responde-lhe:

– Até amanhã… surdo de merd@!!

Dois jovens namorados fazem um passeio na montanha, durante o Inverno.

À tarde, o rapaz vai à procura de lenha para fazer uma fogueira.

Quando volta diz à namorada:

– Querida, tenho as mãos geladas!!!

Responde a namorada:

– Põem-nas entre as minhas pernas. Elas aquecerão!

No dia seguinte, ele vai procurar mais lenha para a fogueira e quando regressa, diz outra vez:

– Querida, tenho as mãos geladas!!!

Responde a namorada:

– Põem-nas entre as minhas pernas. Elas aquecerão!

Depois do jantar, ele volta a ir procurar mais lenha e quando regressa, diz outra vez:

– Querida, tenho as mãos geladas!!!

Responde a namorada:

– Pelo amor de Deus, homem!! Será que nunca tens frio nas orelhas?

Dois namorados no banco de jardim

- Em que pensas, querido?

- Ora, no mesmo que tu fofinha ...

- Malcriadão! Indecente. Não tens vergonha nenhuma nessa cara?

Um bêbado estava sentado no jardim quando, de repente, vê um funeral lá ao fundo da rua e pensou: “Já agora vou ver o que é aquilo…”.

Quando chegou ao pé do cortejo, gritava a viúva:

— Ai meu querido, vais para onde não há televisão, para onde não há camas, para onde não há luz, vais para onde não há feijão nem arroz, para onde não há vinho… E tu que gostavas tanto, vais para onde não há nada!

Vira-se o bêbado e diz:

— Oh, oh, queres ver que vão levar o homem para a minha casa?

O Domingos lavrador Alentejano encontra-se na feira das indústrias para comprar material para utilizar na sua herdade. Como estava vestido a rigor, um industrial alfacinha dirigiu-se a ele e disse-lhe: - É compadre está a ver aqui esta máquina, isto é o último modelo, dum lado entra o porco, no outro sai o chouriço… - O Alentejano que não conhecia o outro de lado nenhum, nem lhe pediu conselho, replicou-lhe: - Então a máquina é ao contrário da COISA da sua mãe, dum lado entrou o chouriço, do outro saiu o porco.

Vídeos

A arte da ilusão

Será falhar ou gostar de tentar de novo?

Sugestão de leitura para o fim de semana

Marrocos a celebrar... de forma marroquina

Quem foi que encomendou a Lua?

Estaria a pedir um pratinho de leitinho?

Mal educados do caray...

Nota-se que tem bom treino

Este encontrou justificação para pagar o ginásio

Messi até estranhou por estar a ser controlado. Então não é à vontadinha?

Ela nem queria acreditar

Quando sentes que as amigas precisam de vitamina D

Este mundo está todo fod...o

Depois da vitória de Portugal, a malta entusiasmou-se demais

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