Recorde: Portugal nunca consumiu tanta eletricidade como agora

Portugal consumiu mais eletricidade do que nunca entre janeiro e junho. Os dados da Redes Energéticas Nacionais (REN) mostram um crescimento de 3,5% face a 2025, com as renováveis a garantirem 71% do consumo e a energia solar a atingir um novo máximo histórico de produção.

O consumo de eletricidade, em Portugal, não parou de crescer no primeiro semestre de 2026. De acordo com os números divulgados esta quinta-feira pela REN, o país consumiu 27.200 gigawatts-hora (GWh) entre janeiro e junho, mais 3,5% do que no período homólogo de 2025.

Este é o valor mais alto de sempre para um primeiro semestre, superando em cerca de 900 GWh o recorde anterior, estabelecido no ano passado.

Mesmo depois de corrigidos os efeitos da temperatura e do número de dias úteis, o crescimento mantém-se robusto, nos 3,3%.

O mês de junho seguiu a mesma tendência, com o consumo a subir 3% em termos homólogos, ou 2,5% quando ajustado à temperatura e ao calendário.

Os números confirmam que o apetite do país por eletricidade continua a aumentar, ano após ano.

Renováveis dominam, mas gás e importações ainda pesam

Ao longo destes seis meses, as fontes renováveis foram responsáveis por 71% de todo o consumo nacional de eletricidade.

A hídrica liderou, com 29%, seguida da eólica, com 26%. A solar contribuiu com 11% e a biomassa com 5%.

Do lado não renovável, as centrais a gás natural garantiram 14% do consumo, enquanto o saldo importador, ou seja, a eletricidade comprada a outros países, representou os restantes 15%.

Solar bate novo máximo histórico em junho

Se há tecnologia que continua a surpreender, é a solar. Em junho, as renováveis chegaram a assegurar 55% do consumo elétrico do mês, contra apenas 12% de produção não renovável e 33% de importações.

Foi também no mês passado que a produção fotovoltaica nacional atingiu o seu pico de sempre: cerca de 3800 megawatts (MW), registados às 13h30 do dia 29 de junho.

Este valor representa o máximo histórico desta tecnologia em Portugal, um sinal claro do peso crescente que os painéis solares já têm na cena energética nacional.