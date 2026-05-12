Análise Huawei FreeClip 2: os auriculares ideais para quem não gosta de se desligar do mundo

A inovação já não deixa nenhum utilizador sem dispositivos à sua altura, havendo soluções para todas as rotinas. Dando seguimento à sua tecnologia open-ear, ideal para um leque crescente de utilizadores, a Huawei lançou os FreeClip 2, que reforçam a proposta da marca de dar música sem que o ambiente à nossa volta seja silenciado. Fique com a nossa experiência!

Conhecemos da Huawei a vontade de aliar a tecnologia à moda, com gadgets que são verdadeiros acessórios, desde smartwatches a auriculares.

Para a marca, é possível combinar as duas vertentes sem descurar nenhuma delas. Pelo contrário, elevando-as simultaneamente.

Pioneira no formato open-ear, a marca deu-lhe seguimento com os melhorados Huawei FreeClip 2, que chegam com mais tecnologia não apenas de áudio, mas de construção.

Depois de testarmos os FreeClip 2 na versão Azul, conhecendo as suas especificações renovadas, experimentámos os auriculares na nova cor: Framboesa, ou Berry Purple, um tom violeta subtil, com nuances inspiradas nos frutos vermelhos.

Especificações dos Huawei FreeClip 2 Dimensões Auriculares: 25,4 mm (altura) × 26,7 mm (largura) × 18,8 mm (profundidade)

Caixa de carregamento: 50,0 mm (comprimento) × 49,6 mm (largura) × 25,0 mm (profundidade) Peso Cada auricular: ~5,1 g

Caixa de carregamento: ~37,8 g Tecnologia de áudio Cancelamento de ruído de chamada/efeitos sonoros Multi-EQ (incluindo efeitos sonoros personalizados)

Volume adaptativo Sensores Sensor infravermelho

Sensor Hall

Giroscópio e acelerómetro integrado

Sensor acústico ósseo

Sensor tátil Conectividade Compatibilidade com Bluetooth - BT 6.0

Pop-up de emparelhamento - compatível com telemóveis ou tablets Huawei com EMUI 10.0 ou posterior

Ligação Bluetooth simultânea com dispositivos duplos Bateria Auriculares: 60 mAh (capacidade típica de cada um)

Caixa de carregamento: 537 mAh (capacidade típica)

Carregador sem fios - até 3 W

Carregamento com fio - porta USB tipo C, 5V 1,5A Altifalante Driver de diafragma duplo de 10,8 mm

Intervalo de resposta de frequência - 20 Hz até 20 kHz Certificação Auriculares - IP57

Caixa de carregamento - IP57 Cores Framboesa (em teste)

Azul

Rose Gold

Branco

Preto

Na caixa

Numa caixa assinada pela Huawei e com a simplicidade elegante que se lhe conhece, chega-nos um par de auriculares, uma caixa de carregamento, um guia de iniciação rápida e informações de segurança, e um cartão de garantia.

Importa ressalvar que os Huawei FreeClip 2 não incluem o cabo de carregamento USB tipo C.

Design, construção e conforto

O primeiro contacto com este auriculares acontece pela caixa de carregamento. Mais compacta do que a da versão anterior e num formato quadrado, a textura da versão Framboesa que testámos confere-lhe um aspeto casual chic que não passa despercebido, especialmente pelo contraste entre os dois tons.

Na caixa, o estado da bateria é mostrado, na parte da frente, por uma luz LED: verde para mais de 75%; amarelo para entre 25% e 75%, e vermelho para abaixo de 25%.

O carregamento é feito via USB-C, com a entrada em baixo, e o botão de emparelhamento encontra-se, subtilmente, do lado direito.

Dentro da caixa, os Huawei FreeClip 2 estão curiosamente encaixados, de uma forma que levou alguns segundos a perceber depois de os usar pela primeira vez.

Também mais compactos do que a geração anterior, os auriculares assumem o mesmo formato leve com C-Bridge, encaixando-se perfeitamente na orelha, como um brinco.

Construída em silicone líquido, a C-Bridge é 25% mais macia e possui uma liga com memória de forma. Estas características resultam num auricular leve (5,1 g cada), que não pesa na orelha e não se torna desconfortável com as horas de uso.

Resistente ao suor, à água e a poeira (IP57) em condições de utilização normais, a Huawei reforça que este não é um dispositivo profissional à prova de água.

Assim sendo, os auriculares não devem ser usados durante a prática de natação ou quaisquer outras atividades que envolvam altas pressões de água ou água de fluxo rápido. Para corrida e treino de força moderado, no entanto, são muito competentes, não caindo da orelha.

De ressalvar que utilizadores com cabelo comprimido podem encontrar alguns desafios aquando da utilização dos FreeClip.

Conectividade

À semelhança da geração anterior, para emparelhar os auriculares com dispositivos como smartphones ou PC, o botão da caixa de carregamento deve ser pressionado continuamente, com os auriculares inseridos e a tampa aberta. O processo é semelhante ao de outros dispositivos Bluetooth.

O emparelhamento é rápido, e a conexão entre os auriculares e os dispositivos é estável. Surpreendentemente estável: mesmo entre dois pisos e divisões de casa, o som manteve-se sem falhas.

Uma das vantagens destes Huawei FreeClip é a conectividade dual connect, que permite emparelhar dois dispositivos em simultâneo, alternando o áudio de forma fluida, mesmo entre diferentes tipos de dispositivo e sistemas operativos, como smartphone e PC ou Android e iOS.

Para que os auriculares reproduzam o som do smartphone, por exemplo, é preciso pausar o som que estamos a ouvir no PC.

Para gerir todos os dispositivos de áudio, há duas formas: a partir do Bluetooth ou do widget do ecrã inicial em dispositivos Huawei; ou descarregando a aplicação Huawei Audio Connect⁠ em dispositivos com iOS e Android.

Nesta app, além de todas as funcionalidades disponíveis na Huawei AI Life, da qual falamos adiante, é possível gerir os dispositivos emparelhados e definir o dispositivo preferido, ao qual é dada prioridade. É também aqui que é possível desativar e ativar a funcionalidade de dual connect.

Controlos

Disponíveis mesmo sem a app, a Huawei AI Life permite personalizar os controlos por gestos dos auriculares. Por predefinição, os FreeClip 2 chegam com os seguintes comandos definidos para o Comfort Bean:

Duplo toque : reproduzir/pausar áudio ou atender/terminar uma chamada;

: reproduzir/pausar áudio ou atender/terminar uma chamada; Triplo toque : reproduzir a faixa seguinte;

: reproduzir a faixa seguinte; Deslizar: para cima ou para baixo no Comfort Bean para aumentar/reduzir volume.

Além dos controlos por gestos no próprio auricular, os FreeClip permitem controlos com a cabeça: acenar para atender chamadas ou abanar para rejeitá-las. Esta funcionalidade está desativada por predefinição, mas pode ser ativada através da app.

Aplicação Huawei AI Life

Ainda que os auriculares possam ser usados de forma independente, sem recorrer à app, a Huawei AI Life oferece um verdadeiro centro de controlo, que potencializa as funcionalidades dos FreeClip 2.

De conexão intuitiva e visualmente semelhante à Huawei Audio Connect⁠, a app introduz-nos aos auriculares com um tutorial opcional, familiarizando-nos com todos os recursos e opções de personalização.

Dentro da app, temos desde logo acesso não apenas ao estado da bateria dos auriculares, mas ao da caixa de carregamento também.

Além disso, podemos definir Efeitos de som, ajustando para mais clareza rítmica, para agudos mais claros ou para uma reprodução mais brilhante e transparente de vozes. Para os exigentes, está disponível equalização personalizada.

Conforme explicado acima, os controlos por gestos podem ser personalizados dentro da app, num menu dedicado: é possível definir o controlo, bem com o lado em que queremos que fique disponível.

O leque de escolhas é curto, mas abrange os principais controlos relacionados com música e chamadas.

Os gestos podem ser executados em qualquer ponto do auricular, através do toque na Acoustic Ball, na C-Bridge ou no Comfort Bean, à exceção do ajuste do volume e do "premir continuamente", que só funcionam no Comfort Bean.

No geral, os controlos são responsivos, mas mantém-se a necessidade, sentida na versão anterior dos FreeClip, de pressionar de forma assertiva.

Desativado por predefinição, o controlo de cabeça para atender e rejeitar chamadas pode ser ativado dentro da aplicação Huawei AI Life, também num menu dedicado. Da nossa experiência, funciona de forma muito responsiva.

Ainda dentro da app, é possível personalizar a deteção de utilização dos auriculares: parar o áudio ou mudar o dispositivo de reprodução quando remover os auriculares, e retomar automaticamente quando voltar a utilizá-los; e mudar entre esquerda e direita automaticamente, um recurso particularmente útil para aqueles que vão colocando e tirando os auriculares ao longo do dia.

Além da deteção de queda, com os auriculares a emitirem um ruído se caírem, é possível que reproduzam um som, através da aplicação Huawei AI Life, em caso de perda, para ajudar a encontrá-los nas proximidades.

Esta funcionalidade pode ser útil em ambientes pouco movimentados e silenciosos, como em casa ou num escritório com pouco barulho.

Nas definições da caixa de carregamento, podemos ativar ou desativar o som dela, bem como o som que ela reproduz quando é aberta. Este processo só é possível com os auriculares dentro da caixa e a tampa aberta.

Qualidade de som dos Huawei FreeClip 2

Antes de tudo, para que o som seja transmitido com a maior qualidade possível, os auriculares devem estar bem posicionados. Um encaixe errado pode prejudicar completamente a experiência auditiva, pois prejudica a orientação do som, que deve ser diretamente para o canal auditivo.

Uma vez que o som é direcionado para o canal auditivo, a posição dos auriculares influencia, por exemplo, o volume do que estamos a ouvir. Ligeiramente para baixo, os auriculares reproduzem um som muito mais nítido e alto, uma posição que pode ser ideal quando queremos um som mais imersivo.

Ainda em fase de testes, o volume adaptativo pode ser ativado, no menu de funcionalidades experimentais dentro da app, ajustando-se automaticamente com base na rotina de utilização dos auriculares e no nível de ruído ambiente.

Também em fase de testes, a melhoria adaptativa da voz promete tornar conversas e audiobooks mais nítidos, potencializando a clareza da voz e adaptando-se ao ambiente, numa melhoria que reforça os argumentos de uns auriculares que permitem que o utilizador não se desligue do meio envolvente.

Segundo a Huawei, a qualidade sonora deve-se a um volume e deslocamento de ar 100% mais fortes, graças a um driver de diafragma duplo com 10,8 mm de diâmetro.

🔊 Isto significa que o altifalante interno dos FreeClip 2 usa dois diafragmas em vez de apenas um para produzir som. O diafragma é a membrana que vibra para criar as ondas sonoras. Num driver tradicional existe uma única membrana. Num sistema de diafragma duplo, há duas camadas, ou duas superfícies de vibração, a trabalhar em conjunto. Esta estratégia procura compensar uma limitação típica dos auriculares open-ear: como não entram no canal auditivo, normalmente perdem graves e impacto sonoro.

Da nossa experiência, isto traduz-se num som limpo, sem estalos, com qualidade para o dia a dia do utilizador comum, mesmo nuns auriculares "abertos".

Importa ressalvar que em ambientes mais ruidosos, ouvir podcasts ou conteúdos que envolvam apenas pessoas a falar pode não ser agradável, pois o som não será suficientemente claro para se perceber totalmente o que for dito.

Além disso, devido à tecnologia open-ear, o som não fica circunscrito aos nossos ouvidos, no caso de o volume estar entre médio e alto, como superior a 70%. Num comboio, por exemplo, quem está ao nosso lado conseguirá ouvir o que estivermos a ouvir, dependendo do ruído à volta.

Chamadas com os Huawei FreeClip 2

Em contexto de chamada, o som é claro e nítido, sem perdas relevantes, assim como em videochamadas, em que se ouve perfeitamente os interlocutores.

Qualidade do microfone

Com um sistema de cancelamento de ruído para chamadas com três microfones e algoritmos DNN multi-canal, o relato é de que nos ouvem com clareza, sem perdas.

Bateria dos Huawei FreeClip 2

Cada auricular integra uma bateria com 60 mAh de capacidade, num aumento ligeiro relativamente à geração anterior (55 mAh). A caixa de carregamento, por sua vez, traz uma bateria de 537 mAh (também mais do que os 510 mAh da versão anterior).

Segundo a Huawei, isto traduz-se em nove horas de reprodução de música, após um carregamento completo, e 38 horas com a caixa de carregamento totalmente carregada.

A nós, os auriculares deram música durante todo um dia de trabalho, antes de ser necessário colocar na caixa para recarregar.

Relativamente ao tempo de carregamento:

~50 minutos para carregar apenas a caixa de carregamento (com fio);

~60 minutos para carregar os auriculares e caixa de carregamento (com fio);

~40 minutos para a caixa de carregamento carregar os auriculares (com fio);

~150 minutos para carregar apenas caixa de carregamento (sem fio).

Veredicto

Com melhorias relativamente à geração anterior, os Huawei FreeClip 2 revelaram-se verdadeiramente leves e confortáveis, não provocando qualquer fadiga, mesmo após várias horas de utilização contínua.

Com uma qualidade de som muito competente, os auriculares reforçam a proposta da Huawei em matéria de auriculares open-ear. Disponíveis por 199 euros, podem ser uma alternativa viável para quem procura esta tecnologia num dispositivo que, não sendo inacreditavelmente potente, cumpre o seu propósito com mestria.

De facto, se há quem goste de caminhar completamente desligado do meio envolvente, há também quem não suporte a ideia de não ouvir o que se está a passar à sua volta. E para esses utilizadores os Huawei FreeClip 2 podem ser uma alternativa a considerar.

Huawei FreeClip 2