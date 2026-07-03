Maiores economias do mundo em 2026: China passa os EUA (mas depende de como se conta)

A resposta à pergunta "qual é a maior economia do mundo?" depende, afinal, de como se faz a conta. Uma análise com base em dados do Fundo Monetário Internacional (FMI) mostra uma diferença curiosa.

Duas formas de medir a mesma coisa

Comparar economias parece simples, bastando somar tudo o que um país produz num ano. Contudo, a questão é um tanto mais complexa, pois existem duas formas principais de o fazer, e cada uma conta uma história diferente.

O PIB nominal usa as taxas de câmbio de mercado para converter tudo para dólares. É a métrica mais comum e a que aparece nas manchetes. No entanto, não tem em conta que um dólar compra coisas diferentes consoante o país.

Por sua vez, o PIB por paridade de poder de compra (em inglês, PPP) ajusta essa diferença, refletindo melhor o que cada economia consegue realmente produzir e consumir internamente.

O top 5 muda consoante a métrica

Em termos nominais, o pódio de 2026 é liderado pelos Estados Unidos da América (EUA), com cerca de 32,4 biliões de dólares, seguidos pela China (20,9 biliões), Alemanha (5,5 biliões), Japão (4,4 biliões) e Reino Unido (4,3 biliões).

Contudo, basta trocar de métrica para o cenário mudar por completo. Em PPP, a China assume a liderança isolada, com um PIB estimado em 44,3 biliões de dólares, bem à frente dos EUA, que mantêm os 32,4 biliões.

A grande surpresa fica por conta da Índia, que salta para 3.º lugar com 18,9 biliões, ultrapassando países como a Rússia (7,5 biliões) e o Japão (7,3 biliões).

Segundo a Visual Capitalist, que analisou e compilou os dados do FMI, a China já ultrapassa os EUA em termos de PPP desde 2014.

Rússia e Indonésia são os grandes casos a acompanhar

Dois países destacam-se pela diferença brutal entre as duas métricas. A Rússia quase triplica o seu valor quando passamos do nominal para o PPP, tornando-se a maior economia da Europa por esta métrica.

Já a Indonésia protagoniza a subida mais impressionante da tabela: passa do 17.º lugar no ranking nominal para o 7.º em PPP, um salto que ilustra bem como o custo de vida mais baixo em economias emergentes pode "esconder" a verdadeira dimensão da sua produção.

Curiosamente, esta análise permite perceber que não há uma resposta certa ou errada para "qual é a maior economia do mundo". Na verdade, há duas perguntas diferentes a serem feitas.