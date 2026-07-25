“Romance Scam” – PJ detém suspeito de burla e branqueamento de capitais

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, no concelho de Bragança, um cidadão estrangeiro de 27 anos suspeito de integrar um esquema de fraude conhecido como "Romance Scam".

O homem é fortemente indiciado pelos crimes de burla informática e nas comunicações, falsidade informática e branqueamento de capitais.

A detenção foi efetuada pelo Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, no âmbito de uma investigação que incidia sobre um esquema fraudulento em que as vítimas eram manipuladas através da Internet. Após estabelecerem uma relação de confiança com os burlões, as vítimas eram convencidas a realizar transferências de elevadas quantias em dinheiro.

Contas bancárias serviam para movimentar dinheiro das vítimas

Segundo a Polícia Judiciária, o suspeito terá aberto diversas contas bancárias em instituições financeiras portuguesas para receber, movimentar e dispersar o dinheiro obtido de forma ilícita.

As autoridades indicam que estas contas eram utilizadas para ocultar a origem dos fundos e integrá-los posteriormente no circuito financeiro, dificultando o rastreio das operações.

A investigação permitiu identificar várias contas bancárias abertas pelo suspeito desde julho de 2025, nas quais foram depositados montantes incompatíveis com a sua situação económica conhecida.

Romance Scam: Mais de 70 mil euros já identificados

A análise financeira realizada pelas autoridades revelou que, até ao momento, terão sido movimentados mais de 70 mil euros, existindo fortes indícios de que o dinheiro provém de transferências efetuadas por vítimas do esquema "Romance Scam".

De acordo com a PJ, os valores eram posteriormente distribuídos através de diversas operações bancárias, numa tentativa de esconder a sua origem, localização e destino final.

Além disso, a investigação aponta para a utilização do sistema financeiro nacional como meio para fazer circular e dissimular os proveitos obtidos através da atividade criminosa.