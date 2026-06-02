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SpaceX poderá estar a abrir uma nova era espacial… com centros de dados em órbita

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Autor: Vítor M.

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  1. DangerASA says:
    2 de Junho de 2026 às 12:45

    E como vão fazer o arrefecimento dos mesmos. É que em vácuo o calor não se dispersa. Daí a ISS ter tantos painéis, não são apenas painéis solares, são radiadores.

    Responder
  2. David Guerreiro says:
    2 de Junho de 2026 às 12:47

    É muito difícil de arrefecer equipamentos no espaço, porque não há condução, nem convecção. A única forma é com radiadores térmicos

    Responder
  3. Max says:
    2 de Junho de 2026 às 12:56

    Trocando por miúdos, em coisas mais comezinhas. A SpaceX (& xAI) vai ser colocada no mercado a um preço fantabulástico. Quem comprar ações:
    – sai-lhe a sorte grande, como quem comprou ações da Tesla?
    – ou leva um valente chimbalau, porque o preço das ações vai cair?
    As opiniões dividem-se, mas há unanimidade em que as ações são lançadas a um preço muito próximo do potencial de crescimento (ao contrário das ações da Tesla) e que o risco de perder dinheiro é significativo.
    Ou seja, as história do que a SpaceX (& xAI) “faz e acontece” estão no “a ver vamos”. Agora, o post ainda ainda conseguiu arranjar mais “faz e acontece” que a própria Space X (& xAI) – mineração de asteróides e produção industrial em órbita. Quanto à exploração lunar, Musk foi um crítico das missões Artemis, dizendo que era uma perda de tempo. Já quanto à nova orientação da NASA de criar uma base lunar na superfície da Lua, tem-se mostrado entusiasmado e diz que vai criar a dele.

    Responder

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