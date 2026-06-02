SpaceX poderá estar a abrir uma nova era espacial… com centros de dados em órbita

As pessoas podem não se aperceber, mas a SpaceX está a conquistar uma posição de força única na indústria espacial. Para vários especialistas, a empresa já alcançou uma vantagem tecnológica e operacional tão significativa que será extremamente difícil para qualquer concorrente acompanhar o seu ritmo.

Já não podemos olhar para a conquista espacial como esta era vista nos tempos da Guerra Fria. Se antes o foco estava na conquista da Lua ou no envio de astronautas para o espaço, hoje o objetivo passa também pela infraestrutura tecnológica que poderá sustentar a economia digital do futuro. E a SpaceX parece estar no centro dessa transformação.

Segundo a Space, a empresa liderada por Elon Musk poderá estar a impulsionar aquilo que muitos já consideram uma nova “Era Espacial”, não apenas através dos seus foguetões reutilizáveis e da constelação Starlink, mas também através de projetos que combinam inteligência artificial, computação em larga escala e infraestruturas orbitais.

O próximo passo poderá ser levar os centros de dados para o espaço

Uma das ideias mais ambiciosas mencionadas envolve a criação de gigantescos centros de processamento de dados em órbita terrestre. O conceito procura responder a um problema crescente, o enorme consumo energético exigido pela inteligência artificial.

De acordo com a publicação, a SpaceX e a xAI estarão a explorar a possibilidade de utilizar satélites equipados com painéis solares para alimentar hardware de IA diretamente no espaço. Desta forma, seria possível reduzir a dependência das redes elétricas terrestres e aproveitar o ambiente espacial para dissipar o calor gerado pelos sistemas computacionais.

A ideia pode parecer saída de um filme de ficção científica, mas várias empresas estão já a estudar conceitos semelhantes. Entre elas estão projetos como o Starcloud, que prevê uma constelação composta por dezenas de milhares de satélites dedicados ao processamento de dados.

A reutilização mudou completamente a indústria

Grande parte desta nova fase da exploração espacial tornou-se possível graças à redução dos custos de lançamento. A SpaceX revolucionou o setor ao tornar rotineira a recuperação e reutilização de foguetões, algo que há poucos anos era considerado extremamente difícil.

O desenvolvimento contínuo da plataforma Starship reforça essa estratégia.

A versão mais recente do veículo, a Starship V3, introduziu melhorias significativas nos motores, sistemas de reabastecimento orbital e capacidade de transporte, elementos considerados fundamentais para futuras missões à Lua e, eventualmente, a Marte.

Uma nova corrida espacial já começou

Ao contrário da primeira corrida espacial, dominada por governos, a nova competição envolve empresas privadas com capacidades tecnológicas e financeiras sem precedentes.

A SpaceX, a Blue Origin, a Amazon e várias startups espaciais disputam posições estratégicas num mercado que poderá movimentar biliões de dólares (trillions) nas próximas décadas.

Além do transporte espacial, as próximas batalhas poderão ocorrer em áreas como internet global por satélite, exploração lunar, mineração de asteroides, produção industrial em órbita e até centros de dados espaciais.

O resultado poderá ser o início de uma era em que o espaço deixa de ser apenas um destino de exploração científica e passa a funcionar como uma extensão da própria infraestrutura tecnológica da Terra.