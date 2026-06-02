Nem os funcionários que treinam o FSD da Tesla querem andar nos carros autónomos

Alguns dos técnicos que ajudaram a treinar o FSD (sistema de condução autónoma completa) da Tesla vieram agora revelar algo preocupante. Recusam-se a andar nestes carros e afirmam ter testemunhado inúmeras falhas que questionam as promessas de segurança da empresa.

Funcionários que treinam o FSD da Tesla falaram

"Todos nós vimos falhar". Estas não são palavras para serem levadas em consideração quando vêm de alguém que trabalhou a treinar e a auditar a IA que sustenta o sistema FSD da Tesla. E é esse o sentimento expresso por vários ex-funcionários da Testa. Estes são profissionais que dedicaram o seu tempo a um software que promete transformar os motoristas em meros passageiros, mas que lhes levanta sérias dúvidas.

Pelo menos, é o que emerge de uma notícia publicada pela Reuters. Um grupo de nove ex-funcionários e um ex-engenheiro de gestão da empresa liderada por Elon Musk deram a sua opinião sobre o estado atual do desenvolvimento do sistema de condução autónoma. O seu trabalho era rotular os dados extraídos das gravações das câmaras dos veículos, e as suas declarações apenas servem para questionar o progresso e as promessas da empresa.

Embora não fizessem parte da equipa que concebeu os algoritmos de condução, tinham acesso diário a milhares de horas de gravações de veículos Tesla, o que lhes permitiu observar em primeira mão os erros mais frequentes do sistema. O trabalho destes funcionários era utilizar os dados destas gravações para melhorar o software de assistência ao condutor.

Demasiadas falhas vistas nos carros autónomos

Através destes testes, puderam observar falhas de segurança significativas no FSD, como excesso de velocidade, colisões com animais de pequeno e médio porte, deteção errada de peões, resposta tardia a veículos de emergência e problemas em situações invulgares. Tal é a preocupação com o sistema que ajudaram a melhorar que sete dos nove inquiridos indicaram que não viajariam num veículo Tesla com o FSD em funcionamento.

Tendo testemunhado incidentes significativos e falhas no sistema, estes ex-funcionários questionam as suas capacidades. Duvidam das afirmações de Musk de que o seu sistema de condução autónoma é totalmente garantido: "Definitivamente não confio no Elon neste aspeto", afirmou um deles. Estas revelações surgem num momento crucial para a Tesla, que começa a obter aprovações para expandir a utilização do FSD na Europa.

Da mesma forma, a Tesla afirma que os seus dados internos mostram níveis de segurança superiores aos da condução tradicional. Apesar disso, revelações como as que foram feitas por aqueles que ajudaram a treinar o sistema de direção da Tesla estão a causar algum desconforto e a lançar dúvidas sobre a verdadeira maturidade do sistema que Elon Musk defende com tanta veemência.