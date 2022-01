Apesar de não ter uma presença no mercado dos smartphones e dos smartwatches, o Facebook e a Meta não deixam de olhar para estas áreas. Sabem-se de propostas que podem surgir em breve e que há trabalhos a ser feitos neste campo.

Os rumores de um smartwatch têm ganho força nos últimos meses e há agora novas informações. Uma nova patente vem abrir mais o livro e mostrar mais sobre o que este relógio inteligente da Meta poderá trazer.

Não é segredo que a Meta e o Facebook estão cada vez mais focadas no hardware e na forma como este se poderá integrar com a maior rede social da Internet. Estes vão cobrir várias áreas e assim criar um verdadeiro ecossistema, integrado e que comunicará de forma natural.

Da mesma forma, os planos para a criação de um relógio inteligente são conhecidos e as suas caraterísticas começam a surgir. Uma das primeiras informações, já referida, é que este terá um ecrã que poderá ser destacado e usado de forma isolada.

Além disto, e como se viu agora numa patente que a Meta submeteu, sabe-se agora que este smartwatch deverá ter 3 câmaras presentes. Curiosamente, esta proposta cresce agora e apresenta-se com 2 ecrãs de formas distintas: um quadrado, já conhecido e um novo redondo, mais tradicional.

No caso do segundo ecrã, o redondo, este poderá ser rodado para se ajustar ao que o utilizador quiser usar. Com este movimento, o utilizador irá poder escolher a câmara que quer usar, das 3 presentes e que estão disponíveis (uma telefoto, uma angular e outra com zoom ótico).

Como esperado, estas câmaras vão poder ser usadas captar fotografias e vídeos, mas a documentação sugere que a Meta e o Facebook têm planos maiores para os relógios. Tudo aponta para que possam ser usadas para fazer integração com AR e VR, com os restantes sensores a serem integrados de alguma forma.

Há ainda muito a conhecer sobre este novo smartwatch e os planos da Meta e do Facebook. A empresa deverá criar uma proposta completamente diferente do que existe hoje no mercado e com ligações aos seus planos futuros do seu metaverso.