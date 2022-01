O lançamento do iOS 15 mudou muito no que toca às atualizações do iPhone e outros processos na própria Apple. A versão anterior continuou a ser suportada, principalmente no que toca a correções de segurança.

Esse momento parece agora ter acabado e a Apple abandonou de vez o iOS 14. Quer todos os utilizadores a atualizar em breve e assim garantir que todos estão presentes na última versão do iOS. Não se sabe a razão, mas poderá ter a ver com os números apresentados recentemente.

O iOS 14 era ainda uma opção

Até agora, a Apple estava a manter o iOS 14 como um sistema paralelo para os utilizadores do iPhone. Era o utilizador que decidia em que versão queria estar e tinha sempre a possibilidade de não atualizar e continuar a receber atualizações de segurança.

Com o lançamento do iOS 15.2.1 esta semana, este cenário mudou completamente. A atualização do iOS 14 que se esperava ser lançada não surgiu e apenas a possibilidade de instalar a última versão do iOS estava presente para o utilizador.

Apple quer agora todos no iOS 15

Assim, e com esta alteração, a Apple parece estar a empurrar os utilizadores para esta nova versão. Existe apenas a possibilidade de fazer a atualização, dando o salto na versão, ou manter-se onde está a perder a atualização de segurança que é oferecida.

Curiosamente, esta situação não se fica apenas nas versões mais recentes. Também as atualizações anteriores do iOS 14 desaparecem e a Apple oferece agora apenas o iOS 15.2.1 para quem está em versões anteriores e quer atualizar o iPhone.

Atualização do iPhone é a única alternativa

Não se conhecem as razões para esta mudança de paradigma da Apple e porque terá abandonado de vez o iOS 14. Desde o lançamento do iOS 15 que a sua adoção tem estado muito longe do que poderia ser esperado e os dados mais recentes provaram isso mesmo.

O iOS 15 é suportado pelos mesmos dispositivos que o iOS 14. Todos os modelos de iPhone recentes, começando no iPhone 6s e iPhone 6s Plus, podem instalar o iOS 15 hoje, com a Apple a prever descartar estes modelos mais antigos com o lançamento do iOS 16 este ano.