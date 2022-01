Lançado em Setembro do ano passado, o iOS 15 prometeu muito, ainda que muitas das suas funcionalidades não chegaram de imediato aos utilizadores. A sua adesão não estava a ser massiva, ao contrário de outras versões, mas os números parecem estar a ajustar-se.

Os mais recentes valores foram agora apresentados pela Apple, mostrando a adesão em vários níveis. O mais expressivo mostra que o iOS 15 já está instalado em 72% dos modelos do iPhone lançados nos últimos quatro anos.

A adesão do iOS 15 nos modelos do iPhone

O ‌iOS 15‌ é o mais recente sistema operativo da Apple no que toca ao iPhone. Esta versão tem crescido e ganho novidades e agora a Apple revelou que está já instalado em 72% de todos os iPhones lançados nos últimos quatro anos. Mostrou ainda que 26% dos dispositivos continuam a usar o iOS 14 e 2% correm uma versão anterior do iOS.

A Apple mostrou ainda dados mais alargados e olha também aos modelos mais antigos. Ao contar também os modelos do iPhone lançados há mais de quatro anos, 63% deles correm agora o iOS 15‌, 30% usam o iOS 14 e 7% têm presente uma versão anterior do iOS.

Como é o que está instalado do iPad?

No que toca ao iPhone, os números de instalação são bem menores. Os dados da Apple mostram que 57% de todos os iPads lançados nos últimos quatro anos estão a usar o iPadOS 15, enquanto 39% continuam a usar o iPadOS 14. Por fim, 4% têm instalada uma versão anterior do iPadOS.

No caso da lista de todos os iPads, incluindo os lançados há mais de quatro anos, 49% dos dispositivos estão já a usar o ‌iPadOS 15‌, 37% estão com o iPadOS 14 instalado e 14% estão ainda numa versão anterior do iPadOS.

Estes números não podem agradar à Apple

A Apple divide os números de instalação do iOS em grupos separados porque ainda existem dispositivos que não podem executar ‌o iOS 15‌ ou ‌o iPadOS 15‌. Ainda assim, e só com os dispositivos lançados nos últimos quatro anos, os números do iOS 15‌ fica atrás das versões anteriores.

No caso do iOS 14, por exemplo, este estava instalado em 81% dos modelos do iPhone lançados nos últimos quatro anos em dezembro de 2020. Mesmo o iOS 13, outra versão com uma adesão lenta, foi instalada em 77% dos dispositivos até o final de janeiro de 2020.