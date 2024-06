Homem troca mensagens com prostituta, esposa descobre e a culpa “é da Apple”!

A Apple está a ser processada por um cidadão que não percebeu o conceito de "Mensagens em iCloud". O utilizador apagou as conversas que mantinha com uma prostituta no seu iPhone, mas a esposa teve acesso a essas mensagens no iMac. Resultado, o divorcio custou-lhe cerca de 6 milhões de euros e ele quer agora que a empresa de Cupertino seja responsabilizada.

Desde o iOS 8.1 e o macOS X Yosemite, a Apple oferece uma funcionalidade fantástica: a sincronização de SMS e iMessage entre o iPhone e o Mac.

Embora tenha sido lançada inicialmente para facilitar a vida dos utilizadores, de forma a poderem ter nos seus dispositivos o mesmo conteúdo (desde que partilhem a mesma conta Apple), esta funcionalidade coloca por vezes problemas de confidencialidade em algumas casas. É o caso de um homem britânico que trocou várias mensagens com uma prostituta, todas elas transferidas para o iMac da família...

Britânico culpa a Apple pelo seu divórcio

Um homem britânico chamado Richard intentou recentemente uma ação judicial contra a Apple depois da descoberta de mensagens comprometedoras num iMac da família ter levado ao seu divórcio.

Segundo o NYT, Richard, que trocou secretamente mensagens com uma prostituta através do iMessage no seu iPhone, acreditava ter eliminado todos os vestígios desta conversa ao apagar as mensagens do seu iPhone. Contudo, devido à sincronização automática dos dispositivos Apple, estas mensagens continuavam visíveis no iMac da família.

Casado e desejoso de esconder as suas conversas, Richard disse que não sabia que as mensagens apagadas do seu iPhone continuavam visíveis no iMac da sala de estar da sua casa.

A sincronização automática da Apple permitiu que a sua mulher descobrisse as conversas comprometedoras na aplicação “Mensagens” do macOS, revelando assim a infidelidade de Richard.

A conversa dizia respeito às práticas sexuais e aos valores cobrados pela prostituta, uma descoberta que levou a esposa a iniciar o processo de divórcio o mais rapidamente possível.

Um divórcio que custou milhões

Este incidente, que mostrou à esposa a infelicidade do seu marido, levou a um processo de divórcio que terminou com um valor milionário, pago à esposa. Sem surpresa, com as provas esmagadoras apresentadas pela mulher de Richard em tribunal, o juiz decidiu rapidamente a favor da queixosa. Como resultado, Richard teve de pagar mais de 5 milhões de libras (um valor a rondar os 6 milhões de euros).

O homem, contudo, diz que é um montante que espera recuperar através de uma ação judicial contra a Apple.