Forçar a venda do TikTok não garante aos EUA o mais importante: o algoritmo

Se quisermos identificar o segredo do sucesso global do TikTok, a resposta é simples: o seu algoritmo. Não há outra rede social, até ao momento, que consiga oferecer um sistema tão sofisticado, capaz de captar os interesses dos utilizadores em poucos minutos. Os EUA podem tentar ficar com a app - mas o algoritmo nunca estará à venda.

A base do TikTok é o seu algoritmo

Este algoritmo não só mantém os utilizadores ligados, como também proporciona aos criadores de conteúdo uma visibilidade sem precedentes. Alcançar milhares, ou mesmo milhões, de visualizações tornou-se algo acessível para muitos utilizadores.

No entanto, o valor do algoritmo vai muito além da personalização de conteúdo. Para a China, o algoritmo do TikTok é uma ferramenta estratégica. A Bytedance já afirmou publicamente que não pretende vender este ativo crucial, pois representa a base do modelo de negócios da aplicação e é um recurso estratégico que o país deseja proteger.

Caso a venda do TikTok avance, há uma grande probabilidade de o algoritmo ficar de fora do negócio. Isto significa que qualquer comprador obteria apenas uma aplicação com a mesma aparência e base de dados de utilizadores, mas sem o elemento essencial que define a experiência TikTok.

A avaliação do TikTok em 2024 foi estimada em 250 mil milhões de dólares, tornando-o a startup não cotada mais valiosa do mundo, ultrapassando gigantes como a SpaceX e a OpenAI. Contudo, sem o algoritmo, este valor seria drasticamente reduzido.

Como sugerido por Donald Trump, uma solução possível seria uma parceria entre novos investidores e os atuais proprietários, permitindo que os Estados Unidos detenham 50% da plataforma. Porém, mesmo nesta hipótese, não estaríamos a falar do TikTok tal como o conhecemos hoje.

O cenário para o TikTok no mercado norte-americano continua a ser altamente incerto. A Bytedance mantém a sua sede na China e está sujeita à legislação de cibersegurança do país, o que gera desconfiança nos Estados Unidos. Apesar dos esforços da empresa para distanciar-se das autoridades chinesas, Washington vê o TikTok como um potencial risco de segurança nacional.

O futuro do TikTok nos Estados Unidos pode, assim, depender de um delicado equilíbrio entre concessões empresariais e pressões políticas. Mas uma coisa é certa: sem o seu algoritmo, o TikTok seria apenas uma sombra do que é atualmente.

