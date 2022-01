Não é segredo nenhum que a Google está a preparar um novo smartphone da linha Pixel. Este deverá seguir a tendência que domina o mercado e ser mais um dobrável, provavelmente sendo a base onde o Android 12 L irá ser apresentado.

Apesar de estar ainda longe de ser uma proposta real, há já várias confirmações de que existe. A mais recente informação surge dentro do próprio Android, onde o novo dobrável da Google já surge e mostrou alguma da sua imagem.

Este novo Pixel será a abordagem da Google a toda uma nova linha de smartphones que está a conquistar o mercado. Os dobráveis deixaram já de ser uma aposta na forma de uma curiosidade para serem propostas firmes e com um mercado próprio e cada vez mais atrativo.

O que a Google criou foi agora mostrado em 2 vídeos encontrados dentro do novo Android 12 L. A nova versão beta 2 foi avaliada e tinha presente o que se pensa ser a forma final deste dobrável. São apenas vídeos onde é mostrado como colocar o cartão SIM, mas que mostram muito na realidade.

Do que pode ser visto, este novo dobrável deverá ter uma forma muito mais próxima do novo OPPO Find N. O primeiro vídeo mostra um ecrã mais largo que o habitual, como temos, por exemplo, nos novos Samsung Galaxy Fold 3 e no Huawei Mate X2.

Presente está, do lado direito, os botões de controlo de volume, sendo apenas estes os únicos botões visíveis. Já no segundo vídeo, é possível ver o dobrável da Google totalmente aberto e com a sua área útil totalmente exposta e acessível.

Fica claro neste último vídeo que a presença da dobra essencial para este smartphone está visível. Esta tem também uma forma quase quadrada, novamente a lembrar a nova proposta da OPPO e a sua forma final, mais ajustada e até mais pequena que as restantes.

Está assim ainda mais claro que esta nova proposta da Google será uma realidade. Este novo smartphone dobrável deverá chegar em breve e mostrará todas as potencialidades do Android 12 L, um sistema dedicado a este novo mercado e aos ecrãs maiores.