O iOS 15 é a mais recente versão base do sistema operativo do iPhone. Mesmo não sendo uma versão que traz novidades visuais muito relevantes, não deixa de ser um marco para a Apple, em especial no que toca à privacidade dos utilizadores.

Esta é uma versão que se esperava ter uma adesão grande, mas a verdade é que isso ainda não aconteceu. Ainda assim, e depois de um arranque tremido, o iOS 15 começou a ganhar terreno no iPhone.

Quando a Apple apresentou o novo iOS 15 para o iPhone, prometeu que este sistema iria estar focado na proteção dos utilizadores e dos seus dados. Para o fazer bloqueou o acesso das apps a essa informação e apenas com autorização a pode libertar.

A instalação do iOS 15 no iPhone melhorou

Esta deveria ser uma atualização simples e que a maioria dos utilizadores abraçaria no iPhone, mas isso acabou por não se revelar verdade. A adoção foi lenta, com um arranque pouco expressivo, mas que com o tempo foi ganhando maior expressão.

Adoção iOS 15

Esse número atinge agora um novo patamar, com o revelar de que a instalação do iOS 15 deverá ter atingido os 58%. Os números não são oficiais e vêm da conhecida Mixpanel, que avalia periodicamente a evolução dos dados do iOS e do iPhone.

iOS 14 da Apple foi uma versão com grande adoção

A comparação do iOS 15 com a versão anterior é inevitável, até porque o iOS 14 teve uma adesão significativa desde o seu lançamento. Esperava-se as vendas do iPhone 13 ajudasse a este crescimento, algo que, na verdade, pode ter ajudado neste crescimento recente.

Adoção iOS 14

A Apple apresenta de forma oficial números de adoção do iOS, mas ainda não o fez para o ‌iOS 15‌. Os últimos dados divulgados publicamente pela marca mostrava que a 3 de junho de 2021 havia já 85% de adoção do iOS 14 no iPhone.

Depois de vários problemas reportados no iOS 15, e com atualizações ainda presentes no iOS 14, os utilizadores parecem ainda decididos a manterem o iPhone na versão anterior e a aguardar por uma ainda maior estabilidade neste sistema operativo.