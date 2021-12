Morreu Masayuki Uemura, criador das consolas Nintendo NES e SNES

Já ouviu falar em Masayuki Uemura? No segmento dos videojogos, há nomes de consolas que são conhecidas à escala mundial. Nintendo NES e SNES são exemplos desse populismo, mas as notícias não são as melhores.

Masayuki Uemura, o criador das consolas Nintendo NES e SNES faleceu com 78 anos no passado dia 6 de dezembro.

Masayuki Uemura também colaborou nos jogos Mario Bros e Donkey Kong

O nome Masayuki Uemura talvez não seja conhecido por muitos. No entanto, este engenheiro japonês, foi o responsável pela criação das primeiras consolas da Nintendo.

Uemura morreu com 78 anos no passado dia 6 de dezembro e a ele se deve muito as consolas NES (Nintendo Entertainment System) e SNES (Super Nintendo Entertainment System).

O anúncio da morte foi feito pelo Centro de Desenvolvimento de Jogos da Universidade Ritsumeikan, no Japão, onde Uemura tinha sido professor (ver aqui).

Uemura começou a trabalhar na Nintendo em 1972 e foi ele que teve a ideia da Famicom, que posteriormente veio a ficar conhecida como NES. Foi ele que iniciou o desenvolvimento da consola em 1981 após o pedido de Hiroshi Yamauchi, o presidente da empresa.

A Super Nintendo, ou SNES, foi lançada no Japão em 1990. Segundo valores recentes, foram vendidas mais de 50 milhões de unidades em todo o mundo.

Falar em Uemura é falar também os clássicos jogos Mario Bros e Donkey Kong, onde o engenheiro também colaborou.

Quem tem uma consola destas?