Para além de criar uma nova interface e uma nova forma de usar o Windows 11, a Microsoft tem estado a melhorar este sistema noutras áreas. Nem todas são imediatamente visíveis, mas querem garantir que este sistema está melhor e mais simples de usar.

A prova disso chega com a mais recente build do programa Insiders, onde a Microsoft tem uma novidade muito interessante. Quer que os utilizadores possam controlar o Windows 11 da forma mais natural possível, ou seja, com a voz.

Foi com a build 22518 do canal Dev que a Microsoft trouxe o mais recente lote de novidades ao Windows 11. Mais uma vez estas novidades vão ser testadas e avaliadas, para que estejam próximas da perfeição quando forem transpostas para as versões de produção.

Uma das mais importantes novidades é a possibilidade que os utilizadores agora têm de controlar o Windows 11 com a sua voz. Com uma lista de comandos simples, simples, os utilizadores podem falar de forma natural para conseguirem controlar o sistema operativo.

Apesar de estar focado nas ferramentas de acessibilidade, a Microsoft quer que este controlo seja usado por todos. Mesmo estando apenas disponível por agora em Inglês, a Microsoft deverá alargar esta proposta para mais idiomas. Foi também preparada para funcionar sem estar ligada à Internet.

Para ajudar os utilizadores, existe um processo de aprendizagem e onde os utilizadores vão testar os comandos a serem usadas. Para ativar e estar esta novidade, os utilizadores devem aceder a Definições e depois a Acessibilidade, terminando na opção Voz. Aqui só precisam de ativar o Acesso de voz.

Além desta novidade, a Microsoft deu a esta build do Windows 11 mais algumas surpresas. Assim, temos de regresso o wiget do tempo e a voa coleção Spotlight com imagens de fundo para usar no desktop, que se removam sozinhas ao longo do tempo.

Estas são novidades importantes para o Windows 11 e a para a Microsoft. Abre uma porta única para um controlo de forma completamente diferente e que acaba por ser natural, como seria esperado.