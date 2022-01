Apesar de estarmos já a olhar para o Android 13 e para as novidades que vai trazer, a Google não abandonou ainda a versão agora lançada. O Android 12 ainda tem muito por descobrir e os fabricantes estão ainda a lançar as suas versões.

Algo que foi agora descoberto remete para a segurança uma novidade. O Android 12 tem disponível passou a permitir que os utilizadores desativem o acesso a redes 2G, tornado assim mais segura a sua ligação aos operadores.

Apesar de estarmos já a começar a testar tecnologias como o 5G, há ainda muitas outras que estão presentes e são verdadeiras heranças. Falamos do 2G, uma das mais antigas tecnologias ainda acessíveis e que muitos smartphones podem usar se necessitarem.

Claro que dada a sua idade, esta parou no tempo e está sujeita a várias vulnerabilidades já conhecidas e que não vão ser resolvidas. Estará para ser desativada a breve trecho, apesar de ser ainda usada em algumas situações.

As the @EFF points out, Android 12 adds a toggle to disable the 2G modem. 2G is insecure and vulnerable to interception, so you're advised to avoid it.https://t.co/26YFMVtTHt



Unfortunately, this feature requires version 1.6 of the Radio HAL, and many devices don't have that. pic.twitter.com/oxyOFkyiVA