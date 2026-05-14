Google quebra barreira entre Android e iPhone! Partilhar ficheiros é agora fácil com o AirDrop

A integração entre o Android e o iOS sempre foi mínima e pouco funcional. Isso muda a partir de agora, com a Google a não quer repetir os erros do passado e está a apostar no AirDrop para ganhar terreno em relação à Apple. Apesar disso, alguns utilizadores continuam céticos.

Google quebra barreira entre Android e iPhone

A Google sabe que a partilha de ficheiros entre um telefone Android e um iPhone sempre foi bastante complicada. Enquanto a Apple aperfeiçoava o AirDrop no seu sistema, os utilizadores que trabalhavam com Android, iPad, Mac e iPhone tendiam a recorrer a soluções improvisadas: WhatsApp, Telegram, Google Drive, e-mails, links temporários e muitos mais.

Agora, a Google quer mudar isso. A empresa anunciou uma grande expansão do Quick Share, o seu sistema de transferência de ficheiros. Esta expansão inclui uma nova característica fundamental: uma integração muito mais ampla com dispositivos Apple e um novo sistema de partilha utilizando códigos QR que, em teoria, funcionará com praticamente qualquer modelo de iPhone.

É preciso reconhecer que, apesar do domínio do Android no mercado global de smartphones, este sempre teve um ponto fraco em comparação com a Apple. Falamos da experiência entre dispositivos. Não é por acaso que o AirDrop se tornou há muito um dos recursos mais valorizados do ecossistema da Apple. Agora, depois de alguns tropeções, a Google parece ter aprendido a lição.

A grande novidade é que a Google vai expandir a compatibilidade do Quick Share com os dispositivos Apple para muitas outras marcas Android. Até agora, as características mais avançadas estavam disponíveis principalmente em alguns modelos Pixel. Mas a empresa confirmou que, durante 2026, chegará também a marcas como a Samsung, OPPO, OnePlus e Xiaomi, entre outras.

Partilhar ficheiros é agora fácil com o AirDrop

Em alguns dispositivos compatíveis, o Quick Share poderá detetar os produtos Apple nas proximidades e transferir ficheiros de forma semelhante ao AirDrop. No entanto, talvez a parte mais interessante não seja a integração direta com o AirDrop. A Google anunciou um novo sistema baseado em códigos QR e armazenamento temporário na cloud que permitirá a partilha de ficheiros sem compatibilidade total.

Funciona de forma simples. O Android gera um código QR, o iPhone lê-o e o ficheiro é descarregado automaticamente da cloud. Parece uma solução simples, mas pode resolver um dos maiores problemas históricos entre os dois sistemas. A dependência de aplicações externas para tarefas básicas.

A Google confirmou também novas ferramentas para migrar dados sem fios do iPhone para o Android. Isto permitirá transferir eSIMs, fotos, mensagens, aplicações, palavras-passe e contactos. A empresa trabalhou com a Apple em parte desta integração, algo que até há poucos anos seria quase impensável. Por detrás desta colaboração observa-se também a pressão regulatória europeia, especialmente a Lei dos Mercados Digitais.

O anúncio do Quick Share também se enquadra numa estratégia muito mais ampla que a Google revelou juntamente com o Android 17 e o Gemini Intelligence. A Google parece estar a procurar fazer com que o Android pareça menos um sistema operativo simples e mais uma plataforma muito mais integrada e inteligente.