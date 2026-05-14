Google quebra barreira entre Android e iPhone! Partilhar ficheiros é agora fácil com o AirDrop
A integração entre o Android e o iOS sempre foi mínima e pouco funcional. Isso muda a partir de agora, com a Google a não quer repetir os erros do passado e está a apostar no AirDrop para ganhar terreno em relação à Apple. Apesar disso, alguns utilizadores continuam céticos.
Google quebra barreira entre Android e iPhone
A Google sabe que a partilha de ficheiros entre um telefone Android e um iPhone sempre foi bastante complicada. Enquanto a Apple aperfeiçoava o AirDrop no seu sistema, os utilizadores que trabalhavam com Android, iPad, Mac e iPhone tendiam a recorrer a soluções improvisadas: WhatsApp, Telegram, Google Drive, e-mails, links temporários e muitos mais.
Agora, a Google quer mudar isso. A empresa anunciou uma grande expansão do Quick Share, o seu sistema de transferência de ficheiros. Esta expansão inclui uma nova característica fundamental: uma integração muito mais ampla com dispositivos Apple e um novo sistema de partilha utilizando códigos QR que, em teoria, funcionará com praticamente qualquer modelo de iPhone.
É preciso reconhecer que, apesar do domínio do Android no mercado global de smartphones, este sempre teve um ponto fraco em comparação com a Apple. Falamos da experiência entre dispositivos. Não é por acaso que o AirDrop se tornou há muito um dos recursos mais valorizados do ecossistema da Apple. Agora, depois de alguns tropeções, a Google parece ter aprendido a lição.
A grande novidade é que a Google vai expandir a compatibilidade do Quick Share com os dispositivos Apple para muitas outras marcas Android. Até agora, as características mais avançadas estavam disponíveis principalmente em alguns modelos Pixel. Mas a empresa confirmou que, durante 2026, chegará também a marcas como a Samsung, OPPO, OnePlus e Xiaomi, entre outras.
Partilhar ficheiros é agora fácil com o AirDrop
Em alguns dispositivos compatíveis, o Quick Share poderá detetar os produtos Apple nas proximidades e transferir ficheiros de forma semelhante ao AirDrop. No entanto, talvez a parte mais interessante não seja a integração direta com o AirDrop. A Google anunciou um novo sistema baseado em códigos QR e armazenamento temporário na cloud que permitirá a partilha de ficheiros sem compatibilidade total.
ICYMI, we officially announced that Quick Share is compatible with AirDrop last November. And we’re continuing to roll it out to select Android phones throughout the year, including Vivo. #TheAndroidShow pic.twitter.com/4johIYjTA7
— Android (@Android) May 13, 2026
Funciona de forma simples. O Android gera um código QR, o iPhone lê-o e o ficheiro é descarregado automaticamente da cloud. Parece uma solução simples, mas pode resolver um dos maiores problemas históricos entre os dois sistemas. A dependência de aplicações externas para tarefas básicas.
A Google confirmou também novas ferramentas para migrar dados sem fios do iPhone para o Android. Isto permitirá transferir eSIMs, fotos, mensagens, aplicações, palavras-passe e contactos. A empresa trabalhou com a Apple em parte desta integração, algo que até há poucos anos seria quase impensável. Por detrás desta colaboração observa-se também a pressão regulatória europeia, especialmente a Lei dos Mercados Digitais.
O anúncio do Quick Share também se enquadra numa estratégia muito mais ampla que a Google revelou juntamente com o Android 17 e o Gemini Intelligence. A Google parece estar a procurar fazer com que o Android pareça menos um sistema operativo simples e mais uma plataforma muito mais integrada e inteligente.