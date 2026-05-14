WhatsApp recebe modo anónimo com IA para garantir privacidade máxima

As questões de segurança e privacidade sempre foram um problema com o WhatsApp. Para mitigar parte destas questões, a Meta lançou agora no WhatsApp um modo anónimo para a sua IA e que promete conversas totalmente privadas, sem armazenamento de dados. Desta vez nem o WhatsApp e nem a Meta vão poder aceder às conversas.

WhatsApp recebe modo anónimo com IA

A Meta lançou um novo modo anónimo para o seu assistente de IA integrado no WhatsApp. Esta é uma funcionalidade que permite aos utilizadores terem conversas que, segundo a empresa, são completamente privadas e não podem ser lidas nem mesmo pela Meta.

O objetivo desta nova ferramenta é oferecer um espaço seguro para os utilizadores interagirem com a IA sobre temas sensíveis, como a saúde, as relações pessoais ou as finanças. Ao mestmo tempo, não têm de se preocupar com o facto de estas conversas serem armazenadas ou revistas posteriormente.

Segundo Will Cathcart, o CEO do WhatsApp, muitos utilizadores desejam ter acesso à inteligência artificial para resolver questões sensíveis. Ao mesmo tempo, sentem-se inseguros em partilhar informações pessoais com uma empresa tecnológica. Este recurso foi criado precisamente para atender a essa preocupação.

Meta quer garantir privacidade máxima

Quando o modo anónimo está ativado, as conversas tornam-se temporárias e desaparecem do histórico do utilizador. A Meta afirma que as mensagens não são armazenadas nos seus servidores e que o processamento ocorre num ambiente seguro. Foi concebido para que nem a própria empresa possa aceder ao conteúdo. A Meta AI já tinha sido integrada no WhatsApp antes, com uma receção mista por parte dos utilizadores.

Mark Zuckerberg descreveu este modo anónimo como o primeiro grande produto de IA sem registos armazenados em servidores. Isto representa uma mudança significativa em relação a outros sistemas de IA que normalmente retêm dados para melhorar os seus modelos.

A Meta confirmou ainda que, por enquanto, o sistema funcionará principalmente com texto e contará com filtros de segurança para evitar respostas potencialmente perigosas ou ilegais. A implementação será gradual e chegará aos utilizadores em todo o mundo nos próximos meses.