Apesar de se focar na rede social que é, o Facebook tem aberto novas áreas e criado novas soluções noutros campos. A sua aposta no hardware parece cada vez maior e com resultados que podem ser considerados muito interessantes.

O mais recente rumor a surgir no campo das tecnologias dá como certa a criação de mais uma novidade. O Facebook estará a preparar um smartwatch e deverá apresentá-lo ainda este ano. As novidades não devem, entretanto, ficar por aqui,

Um novo hardware a ser criado pelo Facebook

Para além das redes sociais e de todas as apps de mensagens que tem, o Facebook tem procurado diversificar a sua oferta. Para isso tem-se focado principalmente em criar hardware, que depois integra com estes serviços e com toda a sua infraestrutura.

A dar continuidade a este movimento, surge agora a informação de que o Facebook estará a preparar o seu primeiro smartwatch. Este deverá ser mais uma proposta que correrá Android, mas ainda sem a confirmação se será o Wear OS da Google.

Smartwatch com Android a ser criado

Este smartwatch terá acesso a vários recursos, com as mensagens, funções de saúde e exercício físico, diz a fonte. Caso seja uma realidade, irá juntar-se aos já conhecidos Oculus, com a realidade virtual, e ao Portal para comunicação vídeo. Teria assim um ecossistema baseado em hardware.

Há ainda informação de que o Facebook pretende criar um sistema operativo próprio para o seu hardware. Este smartwatch irá posteriormente fazer a mudança para este novo sistema, que possivelmente poderá ser usado depois noutras propostas da rede social.

Há novidades nos serviços que a rede social vai criar

Um último dado que surge desta nova informação sugere que vão existir mais novidades. O Facebook terá também uns “smart glasses” que vão surgir de uma parceria com a Ray-Bans. Estes são esperados mais para o final do ano e não vão ter componentes de RV ou qualquer ecrã.

Depois de algumas experiências menos bem conseguidas, com um suposto smartphone que nunca se materializou, esta é uma mudança relevante. As mais recentes propostas têm-se mostrado acertadas e geraram um ecossistema que integra tudo o que esta rede social tem para oferecer.