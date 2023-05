Tecnologia de upscaling Nvidia DLSS já é suportada por mais de 300 jogos e apps

A Nvidia é atualmente uma das mais importantes e inovadoras empresas do mundo tecnológico, com o principal foco no segmento das placas gráficas para gaming. E para oferecer uma experiência ainda melhor ao utilizador, a empresa investiu na sua tecnologia de upscaling DLSS, a qual já se encontra em mais de 300 jogos e aplicações.

Nvidia DLSS já está em mais de 300 jogos e apps

Há pouco menos de um ano davamos conta de que a tecnologia DLSS da Nvidia estava presente em cerca de 200 jogos, mas o número iria aumentar. E, de facto, há agora um incremento e as informações recentes indicam que esta ferramenta de upscaling da empresa norte-americana já se encontra em mais de 300 jogos e aplicações.

A informação foi revelada pela própria Nvidia no seu site oficial onde são listados os novos jogos e apps compatíveis com a nova tecnologia que chegou inicialmente com as placas gráficas GeForce RTX 20, há quatro anos. Neste momento a tecnologia já vai na sua terceira geração que está presente em exclusivo nas GPUs da nova geração, RTX 40, com arquitetura Ada Lovelace.

Segundo os detalhes, ao todo são 286 os jogos que já suportam todas as três gerações da tecnologia DLSS. Confira abaixo a lista de alguns jogos que já suportam a geração DLSS 3:

A Plague Tale: Requiem

Atomic Heart

Bright Memory: Infinite

Conqueror’s Blade

Cyberpunk 2077

Dakar Desert Rally

Deliver Us Mars

Destroy All Humans! 2 – Reprobed

Dying Light 2 Stay Human

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

F1 22

Forza Horizon 5

HITMAN World of Assassination

Hogwarts Legacy

Jurassic World Evolution 2

Justice

Loopmancer

Marvel’s Midnight Suns

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Marvel’s Spider-Man Remastered

Microsoft Flight Simulator

Need For Speed Unbound

PERISH

Portal with RTX

Redfall

Returnal

Sackboy: A Big Adventure

SUPER PEOPLE 2

THE FINALS

The Swordsmen X: Survival

The Witcher 3: Wild Hunt

Warhammer 40,000: Darktide

WRC Generations – The FIA WRC Official Game

Nas aplicações, apenas a D5 Render suporta a terceira geração desta tecnologia de upscaling da Nvidia. A empresa adiantou ainda que o novo jogo MMORPG Ashfall da Net Ease vai também contar com suporte para DLSS 3.