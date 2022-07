Tecnologia DLSS da Nvidia já está em 200 jogos, mas o número vai aumentar

A Nvidia é uma das empresas com maior peso no setor tecnológico, nomeadamente no que respeita ao hardware. E para além das suas populares e poderosas placas gráficas, a fabricante tem também muitos outros produtos e serviços que cativam os consumidores, entre eles a tecnologia DLSS.

E as informações recentes divulgadas pela marca indicam que a Nvidia DLSS já está disponível em 200 jogos, mas o objetivo é que este número aumente muito mais nos próximos lançamentos.

A tecnologia DLSS (Deep Learning Super Sampling) da Nvidia tem mostrado ser uma boa aposta da empresa. E prova disso mesmo é que a implantação deste recurso nos jogos tem aumentado a olhos vistos.

De acordo com o que a marca publicou no seu site oficial, a tecnologia já se encontra em praticamente 200 jogos, sendo que uma parte dos mesmos já está disponível no mercado, e outra parte, que totaliza mais de 40 títulos, irá chegar ao longo dos próximos meses. Neste mês de julho, por exemplo, os jogos Loopmancer e Hell Pie vão chegar às lojas já com a tecnologia DLSS integrada. The Lord of the Rings: Gollum e Stellrising, publicados pela Nacon, são outros dois jogos que vão também contar com este recurso.

Confira a lista dos próximos jogos que vão receber a tecnologia DLSS da Nvidia:

A Plague Tale: Requiem

ARK: Survival Evolved

Atomic Heart

Black Myth: Wukong

Boundary

Darksiders 3

Dauntless

Dying: 1983

F1 22

Fear the Wolves

The Forge Arena

Fractured Lands

GRIT

Hell Pie

Islands of Nyne: Battle Royale

Justice Online

JX3 Online

Kinetik

LEAP

Loopmancer

Microsoft Flight Simulator 2020

Midnight Ghost Hunt

Playerunknown’s Battlegrounds

Ratten Reich

Remnant: From the Ashes

SCP: Pandemic

Serious Sam 4

Stellrising

Stormdivers

Super People

Synced: Off-Planet

System Shock

The Anacrusis

The Day Before

The Division 2

The Lord of the Rings: Gollum

Turbo Sloths

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Voidtrain

Warhammer 40,000: Darktide

We Happy Few

Segundo o PC Gaming Wiki, a grande a grande maioria dos jogos que contam com o DLSS, também já têm suporte à tecnologia FidelityFX da rival AMD.